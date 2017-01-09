Sevgi İle Bağlanın: Işıldayan Choker'ların Yükselişi!
Son dönemin en büyük aksesuar trendi choker kolyeleri 90’lardan ilham alarak sarmal, kalın zincir, klips, inci ve taş işlemeli modellerle yeniden yorumlayan MER’S rafine çizgilerini gümüş ve doğal taşlarla harmanlamaya devam ediyor.
Moda severlerin olmazsa olmaz aksesuarlarından birine dönüşen choker kolyelere, MER’S yenilikçi modelleriyle özgün bir görünüm katıyor.
Minimal bir kombinin bile romantik bir havaya bürünmesini sağlayan MER’S choker kolyeler ile kendinizi güçlü ve kadınsı hissedeceksiniz.
Net bir duruş sergilemenizi sağlayan MER’S choker kolyeleri süsleyen arı, yılan, kertenkele, baykuş, kelebek, yaprak, çiçek, yıldız gibi doğa ve hayvan figürleriyle farklı ve zarif stil öğesini günlük yaşamla birlikte özel davetlerde de eşsiz bir imajla sergileyin.
Türkiye’nin taş, mücevher, gümüş ve değerli metal işçiliği konusunda asırlık deneyimiyle aile yadigarı mesleğin modern yüzü MER’S markasının temellileri Meral Tahincioğlu Peltekçi ve Aylin Tahincioğlu tarafından beş sene önce atıldı. 2015 yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarını genişleten, İstanbul Modern özel koleksiyonuyla da adından söz ettiren MER’S; Türkiye’de Astoria AVM ve Palladium AVM’deki mağazalarının ardından, 2016 yılında Kahire’de de mağaza açtı. MER’S, kendi mağazalarının yanı sıra Harvey Nichols Dubai, Bloomingdale’s Dubai, Beymen Zorlu Center, Beymen İstinyepark, Beymen Nişantaşı, Beymen Akasya, Akmerkez Fenix, Çeşme Fenix Jewel ve Bodrum Informal’da satılıyor. MER’S Mykonos’un en büyük marinası ile birlikte İspanya, İsviçre ve Fransa’da da satış kanallarına sahip.
Moda severlerin olmazsa olmaz aksesuarlarından birine dönüşen choker kolyelere, MER’S yenilikçi modelleriyle özgün bir görünüm katıyor.
Minimal bir kombinin bile romantik bir havaya bürünmesini sağlayan MER’S choker kolyeler ile kendinizi güçlü ve kadınsı hissedeceksiniz.
Farklı semboller…
Net bir duruş sergilemenizi sağlayan MER’S choker kolyeleri süsleyen arı, yılan, kertenkele, baykuş, kelebek, yaprak, çiçek, yıldız gibi doğa ve hayvan figürleriyle farklı ve zarif stil öğesini günlük yaşamla birlikte özel davetlerde de eşsiz bir imajla sergileyin.
MER’S Hakkında:
Türkiye’nin taş, mücevher, gümüş ve değerli metal işçiliği konusunda asırlık deneyimiyle aile yadigarı mesleğin modern yüzü MER’S markasının temellileri Meral Tahincioğlu Peltekçi ve Aylin Tahincioğlu tarafından beş sene önce atıldı. 2015 yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarını genişleten, İstanbul Modern özel koleksiyonuyla da adından söz ettiren MER’S; Türkiye’de Astoria AVM ve Palladium AVM’deki mağazalarının ardından, 2016 yılında Kahire’de de mağaza açtı. MER’S, kendi mağazalarının yanı sıra Harvey Nichols Dubai, Bloomingdale’s Dubai, Beymen Zorlu Center, Beymen İstinyepark, Beymen Nişantaşı, Beymen Akasya, Akmerkez Fenix, Çeşme Fenix Jewel ve Bodrum Informal’da satılıyor. MER’S Mykonos’un en büyük marinası ile birlikte İspanya, İsviçre ve Fransa’da da satış kanallarına sahip.
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