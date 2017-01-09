Sevgi İle Bağlanın: Işıldayan Choker'ların Yükselişi!

Moda severlerin olmazsa olmaz aksesuarlarından birine dönüşen choker kolyelere, MER’S yenilikçi modelleriyle özgün bir görünüm katıyor.



Minimal bir kombinin bile romantik bir havaya bürünmesini sağlayan MER’S choker kolyeler ile kendinizi güçlü ve kadınsı hissedeceksiniz.Net bir duruş sergilemenizi sağlayan MER’S choker kolyeleri süsleyen arı, yılan, kertenkele, baykuş, kelebek, yaprak, çiçek, yıldız gibi doğa ve hayvan figürleriyle farklı ve zarif stil öğesini günlük yaşamla birlikte özel davetlerde de eşsiz bir imajla sergileyin.