Sevgililer Günü Stilinizi GIZIA GATE’te Keşfedin

Dilek Hanif, Dice Kayek, Hakaan Yıldırım, Mehtap Elaidi, Raissa & Vanessa, T.A.G.G, Zeynep Tosun, Zeynep Erdoğan, Posh Istanbul, Inga ve Baldowski gibi tasarım markalarının da aralarında bulunduğu özel parçalar ile bu özel geceye hazırlanabilir, baş döndürücü şıklığa sahip olabilirsiniz.



Sezonun en hit tasarım parçalarını bir arada görebileceğiniz GATE’te birbirinden özel hediye seçenkleri uluslararası mağazacılık standartlarında VIP bir servis hizmetiyle sunuluyor.



Türkiye’nin en beğenilen tasarımcılarının koleksiyonları ile GATE, ışıltınızı tamamlamak için sizleri bekliyor.

