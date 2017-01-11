Sevgilinize En Özel Hediye: İnci Atölye

Günün trendlerine göre farklılaşan moda beklentilerini, zengin ürün çeşitliliğiyle karşılayan İnci Deri, “İnci Atölye” ile hayalinizdeki ayakkabıyı en küçük ayrıntısına kadar tasarlamayı mümkün kılıyor.

Kendi imzanızı taşıyan tasarımları hayata geçirme fırsatı sunan İnci Atölye’de, hem kadın hem de erkek modelleri tasarlanabiliyor. Seçili İnci Atölye mağazalarını ziyaret eden modaseverler, zengin renk ve model arasından özel olarak yapılan seçimler kapsamında, hayallerindeki ayakkabıyı şekillendirmeye başlıyor. İnci Atölye’de kişiye özel üretilecek ayakkabının rengini, derisini ve iç astarını seçtikten sonra stiletto’larda topuk boyuna, erkek modelinde ise taban ve bağcığa karar veren modaseverler ayakkabılarının altına baş harflerini yazarak kendi tasarımları olan modele imza atıyor.

SEVGİLİNİZE EN ÖZEL HEDİYE: İNCİ ATÖLYE

İnci Deri’nin fark yaratan modellerini kişiselleştirme imkanı sunan “İnci Atölye”, Sevgililer Günü için özel bir hediye alternatifi olacak.

Sevgililer Günü’nü, hayatınızdaki en özel kişiye vereceğiniz, özel tasarım bir ayakkabı ile daha da unutulmaz kılabilirsiniz. Sevdiğinizi hem mutlu edecek, hem de ayrıcalıklı hissettirecek hediyenizi, kendiniz tasarlayabileceğiniz gibi “İnci Atölye Hediye Kartı” ile bu farklı deneyimi onun da yaşamasını sağlayabilirsiniz.

Şubat ayı itibariyle İnci Atölye ve incideri.com’da satışa sunulan “İnci Atölye Hediye Kartı” ile seçili mağazaları ziyaret ederek “İnci Atölye”de kendi imzanızı taşıyan ayakkabılar tasarlamaya başlayabilirsiniz.