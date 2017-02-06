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Sevgini Bardağa Dök!

Sevgini Bardağa Dök!

COFFEE GUTTA’dan sevgililer gününe özel eğlence dolu kampanya

Üçüncü nesil kahve akımının en önemli temsilcilerinden Coffee Gutta, sosyal medyada Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirdiği kampanyayla kahve severlerin sevgisini paylaşıyor.
 
14 Şubat’a özel, en eğlenceli ve sıra dışı mesajını bardağına yazan ve fotoğrafını instagram’da #coffeegutta etiketiyle paylaşanlar hediyeler kazanıyor.
 
Kahve sektörünün yeni ismi Coffee Gutta, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, sevgisini dile getirmek isteyenler için sosyal medyada “Sevgini Bardağa Dök” isimli bir kampanya başlattı. Kampanya ile 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel en eğlenceli ve sıra dışı sevgi mesajını bardağına yazan ve fotoğrafını instagram’da #coffeegutta etiketiyle paylaşan katılımcılar, çeşitli hediyelerin sahibi olacak.
 
Sadece instagram üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamında katılımcılara; tablet bilgisayar, yıl boyu ücretsiz kahve, kahve demleme ekipmanları ve Coffee Gutta kupalar hediye edilecek. Katılımcılar, ne kadar çok fotoğraf paylaşırsa o kadar hediye kazanma şansını artıracak. En fazla beğeni toplayan katılımcılar hediyelerin sahibi olacak. 1 Şubat – 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampanyanın sonuçları 20 Şubat tarihinde Coffee Gutta instagram hesabından paylaşılacak.  


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