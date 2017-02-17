  1. Anasayfa
  2. Şeytan Marka Giyer, Müzikal Oluyor!
Şeytan Marka Giyer, Müzikal Oluyor!

Şeytan Marka Giyer, Müzikal Oluyor!

David Frankel yönetmenliğinde 2006 senesinde beyaz perdeye taşınan Laura Weisberger’in ünlü romanı Devil Wears Prada’nın şimdi de müzikal haberi geldi.

Ünlü oyuncu Meryl Streep’e Oscar adaylığı getiren filmin müzikal uyarlamasında, senaryo Paul Rudnick tarafından yazılırken, müzikalin besteleri Elton John imzası taşıyacak. Müzikal uyarlamasında bulunmaktan heyecan duyduğunu söyleyen İngiliz müzisyen Elton John, kitabın da filmin de hayranı olduğunu belirtti.

Weisberger'ın, Anna Wintour'un yanında çalıştığı zamanki tecrübelerini yazdığı kitap, çıktığı dönemde büyük ilgi görmüş, aylarca en çok satanlar listesinde bulunmuştu. Şimdi ise tek merak edilen, müzikalin gösteri tarihi ve müzikal geçmişleri de olan filmin oyuncularının müzikalde olup olmayacağı…
 
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.