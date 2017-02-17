Şeytan Marka Giyer, Müzikal Oluyor!
David Frankel yönetmenliğinde 2006 senesinde beyaz perdeye taşınan Laura Weisberger’in ünlü romanı Devil Wears Prada’nın şimdi de müzikal haberi geldi.
Ünlü oyuncu Meryl Streep’e Oscar adaylığı getiren filmin müzikal uyarlamasında, senaryo Paul Rudnick tarafından yazılırken, müzikalin besteleri Elton John imzası taşıyacak. Müzikal uyarlamasında bulunmaktan heyecan duyduğunu söyleyen İngiliz müzisyen Elton John, kitabın da filmin de hayranı olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu Meryl Streep’e Oscar adaylığı getiren filmin müzikal uyarlamasında, senaryo Paul Rudnick tarafından yazılırken, müzikalin besteleri Elton John imzası taşıyacak. Müzikal uyarlamasında bulunmaktan heyecan duyduğunu söyleyen İngiliz müzisyen Elton John, kitabın da filmin de hayranı olduğunu belirtti.
Weisberger'ın, Anna Wintour'un yanında çalıştığı zamanki tecrübelerini yazdığı kitap, çıktığı dönemde büyük ilgi görmüş, aylarca en çok satanlar listesinde bulunmuştu. Şimdi ise tek merak edilen, müzikalin gösteri tarihi ve müzikal geçmişleri de olan filmin oyuncularının müzikalde olup olmayacağı…
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