Şeytan Marka Giyer, Müzikal Oluyor!

Ünlü oyuncu Meryl Streep’e Oscar adaylığı getiren filmin müzikal uyarlamasında, senaryo Paul Rudnick tarafından yazılırken, müzikalin besteleri Elton John imzası taşıyacak. Müzikal uyarlamasında bulunmaktan heyecan duyduğunu söyleyen İngiliz müzisyen Elton John, kitabın da filmin de hayranı olduğunu belirtti.



Weisberger'ın, Anna Wintour'un yanında çalıştığı zamanki tecrübelerini yazdığı kitap, çıktığı dönemde büyük ilgi görmüş, aylarca en çok satanlar listesinde bulunmuştu. Şimdi ise tek merak edilen, müzikalin gösteri tarihi ve müzikal geçmişleri de olan filmin oyuncularının müzikalde olup olmayacağı…



