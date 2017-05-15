Sezaryen Sonrası Spora Ne Zaman Başlamalı?

Hamilelik ve başarılı bir doğum sonrasında kucağa alınan bebeğiniz ile hayatınız artık bambaşka bir hal alacak. Peki ya hamilelik esnasında aldığınız kilolarınız? Hiçbir şey kucağınızdaki bebeğinizden ve sizden önemli değildir tabii ki ama genelde doğum yapan kadınlar, fazla kilolarından rahatsız olduğu için bu kilolarından bir an önce kurtulmak isterler. Bunun en etkili ve en sağlıklı yollarından birisi ise şüphesiz spor yapmaktır.



Peki, lohusalık döneminde spora ne zaman ve nasıl başlanmalıdır? İşte işin uzmanlarından sezaryen sonrası spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler…



Sezaryan doğum sonrasında en çok dikkat etmeniz gereken konu ameliyat yerinizde olan dikişleriniz. Bu sebeple sezaryan doğum yapan kadınlar, vajinal doğum yapanlara oranla egzersiz hareketlerine daha geç başlamalıdır.

Sezaryen doğum sonrasında var olan yara ve dikiş yerinin iyileşmesini olumsuz etkileyecek egzersiz hareketlere, altı aydan önce başlanmaması tavsiye edilir. İlk altı aylık süreç içerisinde pelvik taban kaslarına ve karın kaslarına basınç uygulanmamasına ve karın içi basıncı arttırıcı hareketlerden kaçınmaya özellikle dikkat edilmelidir. Tabi tüm bunlar sizin ameliyat sonrasında yatağa ve eve mahkûm olacağınız anlamına da gelmez. Ameliyat sonrasında olabildiğince erken dönemde ayağa kalkmak ve düzenli yürüyüşlere başlamak, hem sağlık hem de kilo vermek açısından oldukça önemli. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken tek konu yürüyüş temposudur. Yürüyüş temponuzu yavaş ama düzenli bir şekilde arttırdığınız takdirde rahatlıkla tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.



Doğum sonrasında işin uzmanları tarafından önerilen tempo, her gün en az bir kez olmak üzere tempolu yürüyüş yapması yönündedir. Fakat tüm bu yürüyüşler egzersiz amaçlı yapılan yürüyüşler olmalıdır.

