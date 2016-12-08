Sezaryenle Aynı Anda Karın Germe Yapılır Mı?

Annelik en kutsal görevlerden bir tanesi fakat gebelik sırasında alınan kilolar ve çoğu zaman çatlayan ve formunu kaybedip gevşeyen karın yapısı pek çok bayanı mutsuz ediyor. Karın germe ameliyatı ise, bu form kaybına ve özellikle aşırı çatlak oluşumu görülen karına yapılabilecek en etkili müdahalelerden birisi.



Çataklara ve fazlalık deriye müdahale

Karın germe ameliyatı özellikle yaz mevsimi öncesinde en fazla yaptığımız estetik cerrahi operasyonları arasında yer alıyor. Doğumla birlikte sönmüş balon gibi gözüken ve çatlamış karın derisi, bayanların en muzdarip olduğu konuların başında. Karın germe ameliyatı ise, estetik bir duruş ve görüntü için en makul operasyonlardan birisidir. Sezaryen dikişine benzer kesi yapılır, fazlalık deri gerilerek uzaklaştırılır, karına yeniden form verilir ve deforme olmuş karın kası sağlamlaştırılarak operasyon tamamlanır.



Doğumdan en az 6 ay sonra

Kliniklerimize gelerek karın germe operasyonu olmak isteyen hastalarının en fazla zamanlama konusunu merak ettiklerini söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur “Hastalarımızın bazıları sezaryen doğumla birlikte karın germe operasyonunun yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi alıyorlar. Doğum beden için son derece stresli bir durumdur. Aynı zamanda her kadın mutlaka gebelik sırasında bir miktar kilo almıştır ve hormonal değişim aşikardır. Sezaryenle birlikte karın germe ameliyatı olmanın pek çok dezavantajı oluşur, öncelikle bebeğin standart bakımı, emzirme ve anneyle ilk teması gecikmiş olur. Ayrıca alınan kilo zaten birkaç ay içinde normale dönecektir, hormonal dalgalanma duracaktır. Eğer aynı seansta karın germe yapılırsa bu değişim sonucunda tekrar sarkmanın olması muhtemel. Bu sebeple eğer anne emzirmiyorsa en az 6 ay sonra ya da emzirme dönemi bitince karın germe ameliyatı olması en doğru seçenektir” ifadesinde bulundu.





