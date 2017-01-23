Sezon Klasiği; Kırmızı Küçük Çanta

Zara 119,95 TL

Vakko 507 TL

Zara 119,95 TL

Vakko 375 TL

Zara 139,99

Kabandan kazağa, etekten pantolona hatta çanta ayakkabıya kadar her yerde hâkimiyeti bulunan kırmızı; özellikle küçük çantalarda popülerlik kazanıyor. Sokak modasının ünlü isimleri ve bloggerlarda karşımıza çıkan küçük kırmızı çantalar, ulaşılabilir markalarda olduğu gibi lüks marka ve tasarımcılarda da kolaylıkla bulunabiliyor.En yakın arkadaşı siyah, gri ve lacivertle mükemmel uyum sağlayan kırmızıyı; çanta olarak kombinlere eklemek oldukça şık duruyor. Bunun yanında beyaz kombinlerle de harika duracağına emin olduğumuz kırmızı çantaları, pembe-kırmızı uyumunda kullanmak ise biraz cesaret istiyor…İşte sezondan sizler için seçtiğimiz en güzel kırmızı küçük çantalı kombinler...