Sezon Klasiği; Kırmızı Küçük Çanta
Her sezonun gözdesi, öne çıkan renklerinden birisi kırmızı 2017’de de çokça karşımıza çıkacak.
Kabandan kazağa, etekten pantolona hatta çanta ayakkabıya kadar her yerde hâkimiyeti bulunan kırmızı; özellikle küçük çantalarda popülerlik kazanıyor. Sokak modasının ünlü isimleri ve bloggerlarda karşımıza çıkan küçük kırmızı çantalar, ulaşılabilir markalarda olduğu gibi lüks marka ve tasarımcılarda da kolaylıkla bulunabiliyor.
En yakın arkadaşı siyah, gri ve lacivertle mükemmel uyum sağlayan kırmızıyı; çanta olarak kombinlere eklemek oldukça şık duruyor. Bunun yanında beyaz kombinlerle de harika duracağına emin olduğumuz kırmızı çantaları, pembe-kırmızı uyumunda kullanmak ise biraz cesaret istiyor…
İşte sezondan sizler için seçtiğimiz en güzel kırmızı küçük çantalı kombinler...
Kabandan kazağa, etekten pantolona hatta çanta ayakkabıya kadar her yerde hâkimiyeti bulunan kırmızı; özellikle küçük çantalarda popülerlik kazanıyor. Sokak modasının ünlü isimleri ve bloggerlarda karşımıza çıkan küçük kırmızı çantalar, ulaşılabilir markalarda olduğu gibi lüks marka ve tasarımcılarda da kolaylıkla bulunabiliyor.
Zara 119,95 TL
En yakın arkadaşı siyah, gri ve lacivertle mükemmel uyum sağlayan kırmızıyı; çanta olarak kombinlere eklemek oldukça şık duruyor. Bunun yanında beyaz kombinlerle de harika duracağına emin olduğumuz kırmızı çantaları, pembe-kırmızı uyumunda kullanmak ise biraz cesaret istiyor…
Vakko 507 TL
İşte sezondan sizler için seçtiğimiz en güzel kırmızı küçük çantalı kombinler...
Zara 119,95 TL
Vakko 375 TL
Zara 139,99
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