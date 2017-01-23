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Sezon Klasiği; Kırmızı Küçük Çanta

Sezon Klasiği; Kırmızı Küçük Çanta

Her sezonun gözdesi, öne çıkan renklerinden birisi kırmızı 2017’de de çokça karşımıza çıkacak.

kırmızı çanta trend moda stil

Kabandan kazağa, etekten pantolona hatta çanta ayakkabıya kadar her yerde hâkimiyeti bulunan kırmızı;  özellikle küçük çantalarda popülerlik kazanıyor. Sokak modasının ünlü isimleri ve bloggerlarda karşımıza çıkan küçük kırmızı çantalar, ulaşılabilir markalarda olduğu gibi lüks marka ve tasarımcılarda da kolaylıkla bulunabiliyor.
 
kırmızı çanta trend moda stil
Zara 119,95 TL
 
En yakın arkadaşı siyah, gri ve lacivertle mükemmel uyum sağlayan kırmızıyı; çanta olarak kombinlere eklemek oldukça şık duruyor. Bunun yanında beyaz kombinlerle de harika duracağına emin olduğumuz kırmızı çantaları, pembe-kırmızı uyumunda kullanmak ise biraz cesaret istiyor…
 
kırmızı çanta trend moda stil
Vakko 507 TL
 
İşte sezondan sizler için seçtiğimiz en güzel kırmızı küçük çantalı kombinler...
 
kırmızı çanta trend moda stil
Zara 119,95 TL
 
kırmızı çanta trend moda stil
Vakko 375 TL
 
kırmızı çanta trend moda stil
Zara 139,99
 
 


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