Sezonda Çok Moda: Çiçek Deseni
Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte içinizde kelebekler uçmaya başladı mı? Havaların güneşli hale gelmesi ve ince hırkalarınız ile kendinizi dışarı atmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Peki bahar aylarında en trend parçalardan birisi olan çiçek desenine dolabınızda hala yer vermediniz mi? Merak etmeyin, geç kalmış sayılmazsınız. Romantik bir tavrı en güzel ifade edeceğiniz çiçek desenli parçalar ile stilinizi hem güçlü hem de zarif ve romantik bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında sıkça gördüğümüz çiçek deseni, bahar aylarında sokak modasının çiçek açacağının da en büyük göstergesi.
İşte baharı en güzel şekilde kıyafetlerinize ve aksesuarlarınıza yansıtmanızı sağlayacak ve sezonda da oldukça popüler olan çiçek desenli parçalar…
Bomber ceket modasının bu sezonda da podyumlarda ve sokak modasında fırtına gibi estiğini düşünürsek; çiçek desenli bomber ceketler sokak modasında oldukça revaçta olacak. Basic parçalar ile birlikte kullanıldığında kombinlerinize hem renk hem de hareket kazandıracak olan çiçekli bomber ceketler sayesinde hem zarif hem de romantik bir görüntü elde edebilirsiniz.
Maksi elbise bahar ve yaz aylarının değişilmez parçalarından birisi. Modası asla geçmeyen maksi elbiseler, sezonun trendlerine göre her sezon yeniden yorumlanarak sokak modasında kendisine yer bulmakta. Çiçek deseninin ön plana çıktığı bu sezonda da çiçek desenli maksi elbiseler sizi hem zarif hem de tarz bir görüntüye kavuşturacak.
Peki bahar aylarında en trend parçalardan birisi olan çiçek desenine dolabınızda hala yer vermediniz mi? Merak etmeyin, geç kalmış sayılmazsınız. Romantik bir tavrı en güzel ifade edeceğiniz çiçek desenli parçalar ile stilinizi hem güçlü hem de zarif ve romantik bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında sıkça gördüğümüz çiçek deseni, bahar aylarında sokak modasının çiçek açacağının da en büyük göstergesi.
Dolce&Gabbana
İşte baharı en güzel şekilde kıyafetlerinize ve aksesuarlarınıza yansıtmanızı sağlayacak ve sezonda da oldukça popüler olan çiçek desenli parçalar…
Kayra - 242,96 TL
Bomber ceket modasının bu sezonda da podyumlarda ve sokak modasında fırtına gibi estiğini düşünürsek; çiçek desenli bomber ceketler sokak modasında oldukça revaçta olacak. Basic parçalar ile birlikte kullanıldığında kombinlerinize hem renk hem de hareket kazandıracak olan çiçekli bomber ceketler sayesinde hem zarif hem de romantik bir görüntü elde edebilirsiniz.
Roman - 179,00TL
Elie Saab
Sneaker model ayakkabılar, bahar ve yaz aylarında rahatına düşkün kadınların tercih ettiği ayakkabı modelleri listesinde ilk sıralarda yer almakta. Çiçek deseninin bu sezon oldukça popüler olduğunu düşünürsek; çiçek desenli sneaker modelleri, sezonun hit parçalarından birisi olacak gibi.
Adidas - 399 TL
Maksi elbise bahar ve yaz aylarının değişilmez parçalarından birisi. Modası asla geçmeyen maksi elbiseler, sezonun trendlerine göre her sezon yeniden yorumlanarak sokak modasında kendisine yer bulmakta. Çiçek deseninin ön plana çıktığı bu sezonda da çiçek desenli maksi elbiseler sizi hem zarif hem de tarz bir görüntüye kavuşturacak.
DolceGabbana
Mango - 239.99 TL
Gucci - 1.590 Euro
Fendi
İpekyol - 299 TL
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Yorumlar (1)
firrr
22:20, 20 Mart 2017 Pazartesi
22:20, 20 Mart 2017 Pazartesi
mango çanta süpermiş :)