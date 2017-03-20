Sezonda Çok Moda: Çiçek Deseni

Dolce&Gabbana

Kayra - 242,96 TL

Roman - 179,00TL

Elie Saab



Sneaker model ayakkabılar, bahar ve yaz aylarında rahatına düşkün kadınların tercih ettiği ayakkabı modelleri listesinde ilk sıralarda yer almakta. Çiçek deseninin bu sezon oldukça popüler olduğunu düşünürsek; çiçek desenli sneaker modelleri, sezonun hit parçalarından birisi olacak gibi.



Adidas - 399 TL

DolceGabbana

Mango - 239.99 TL

Gucci - 1.590 Euro

Fendi

İpekyol - 299 TL

Peki bahar aylarında en trend parçalardan birisi olan çiçek desenine dolabınızda hala yer vermediniz mi? Merak etmeyin, geç kalmış sayılmazsınız. Romantik bir tavrı en güzel ifade edeceğiniz çiçek desenli parçalar ile stilinizi hem güçlü hem de zarif ve romantik bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında sıkça gördüğümüz çiçek deseni, bahar aylarında sokak modasının çiçek açacağının da en büyük göstergesi.İşte baharı en güzel şekilde kıyafetlerinize ve aksesuarlarınıza yansıtmanızı sağlayacak ve sezonda da oldukça popüler olan çiçek desenli parçalar…Bomber ceket modasının bu sezonda da podyumlarda ve sokak modasında fırtına gibi estiğini düşünürsek; çiçek desenli bomber ceketler sokak modasında oldukça revaçta olacak. Basic parçalar ile birlikte kullanıldığında kombinlerinize hem renk hem de hareket kazandıracak olan çiçekli bomber ceketler sayesinde hem zarif hem de romantik bir görüntü elde edebilirsiniz.Maksi elbise bahar ve yaz aylarının değişilmez parçalarından birisi. Modası asla geçmeyen maksi elbiseler, sezonun trendlerine göre her sezon yeniden yorumlanarak sokak modasında kendisine yer bulmakta. Çiçek deseninin ön plana çıktığı bu sezonda da çiçek desenli maksi elbiseler sizi hem zarif hem de tarz bir görüntüye kavuşturacak.