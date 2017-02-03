Sezonda Popüler: Chunky Kazaklar
Kış mevsiminin geldiğini nasıl anlarsınız? Soğuyan havalar? Yağmur? Atkılar? Kabanlar?
Hepsinin yanında kış denilince akla gelen ilk parça ise şüphesiz kazaklar oluyor. Renk renk birçok farklı modelde sezon boyunca bulunan kazaklar, soğuk havaların en iyi kurtarıcısı görevinde.
Chunky Kazakları Nasıl Kombinlemeli?
Chunky kazaklar zaten oversize model olduğu için kombin yaparken üzerinizde başka bol bir parça olmamalı. Dar veya düz inen bir pantolon ya da kalem etek iyi bir alternatif oluşturabilir.
Chunky kazak modellerinde özellikle pastel tonların ön planda olduğunu görüyoruz. Sarı, bebek mavisi, pembe gibi pastel renkler en sık gördüklerimizden.
Bu model bir kazağı satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de örebilirsiniz. Kalın şişler ile 1-2 günde bile örebileceğiniz kazaklar ile uygun fiyata cool bir sokak şıklığı yakalayabilirsiniz.
Hepsinin yanında kış denilince akla gelen ilk parça ise şüphesiz kazaklar oluyor. Renk renk birçok farklı modelde sezon boyunca bulunan kazaklar, soğuk havaların en iyi kurtarıcısı görevinde.
Bu sezon trend olmaya başlayan kalın örgülü “chunky” kazaklar ise konuya son noktayı koyuyor. Oversize model chunky kazaklar, extra iri örgüsü ile dikkatleri çekiyor. Salaş ve genelde bel hizasında olan chunky kazaklar, duruş itibari ile bohem bir tarzı ve rahatlığı ön plana alırken, şıklıktan da ödün vermeyen bir tarzı amaçlıyor.
Chunky Kazakları Nasıl Kombinlemeli?
Chunky kazaklar zaten oversize model olduğu için kombin yaparken üzerinizde başka bol bir parça olmamalı. Dar veya düz inen bir pantolon ya da kalem etek iyi bir alternatif oluşturabilir.
Chunky kazak modellerinde özellikle pastel tonların ön planda olduğunu görüyoruz. Sarı, bebek mavisi, pembe gibi pastel renkler en sık gördüklerimizden.
Bu model bir kazağı satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de örebilirsiniz. Kalın şişler ile 1-2 günde bile örebileceğiniz kazaklar ile uygun fiyata cool bir sokak şıklığı yakalayabilirsiniz.
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