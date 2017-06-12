Sezondan Son Haberler



ŞIKLIK BİR TAVIRDIR... TAVRINIZ TARZINIZ OLSUN!

2017 İlkbahar-Yaz trendlerini yakalamak isteyenler Nars'ın koleksiyonuna göz atmalı.

Nars'ta varaklı parlak detaylar, neşeli nakışlar, floral baskılar; koleksiyonun pastel tonlarıyla, kibar ama canlı tonlarla bir araya geliyor. Yaz aylarında özel organizasyonlarda ihtiyaç duyacağınız şıklığı, iftar davetlerinde taşımak isteyeceğiniz zarafeti ve tatillerde sahip olmak isteyeceğiniz dinamik ve neşeli görüntüyü NARS ile yakalayabilirsiniz.



Schwarzkopf, kadınların saçlarını boyarken en büyük endişesi olan yıpranma etkisine profesyonel kırılma karşıtı Omegaplex teknolojisi içeren, üstün bakım özellikli Colour Specialist ile son veriyor. Colour Specialist, profesyonel kırılma karşıtı Omegaplex teknolojisi sayesinde saç liflerini bir arada tutan mikro bağları güçlendirerek boyama esnasında saçı yıpranmalara karşı koruyor.Yenilikçi fikirleri ve modern kesimlere sahip ürünleriyle tesettür giyimin öncü markalarından Zühre, ürün portföyüne eşarp ve çanta modellerini ekledi. Koleksiyonda yer alan 18 ayrı modelde çantalar ve 58 varyantta hazırlanan eşarplar bu ilkbaharda tesettür giyim kombinlerinin tamamlayıcısı olacak.Eşarp ve şallarını kimi zaman tek renk, kimi zaman da doğadan ilham alan çiçeklerle tasarlayan fiveeşarp.com, geometrik desen tutkunları için de alternatifler sunuyor. Tüm koleksiyonunu zamanın en iyi tasarımları ile günlük yaşamdaki vazgeçilmez renk tonlarının eşlik ettiği; altın sarısından kırmızıya, yaz sezonunun naif rengi pudradan vizona kadar en doğru renk alternatiflerini bir araya getirerek hazırlayan fiveeşarp.com; ipek eşarba göre ütülenmeye daha az gereksinim duyan twill ve koton eşarpları ile de öne çıkıyor.Fakir Hausgeräte Türkiye Pazarlama Müdürü Esra Özden Türköz, basın mensuplarıyla Türkiye’nin küçük ev aletleri kullanım alışkanlıklarını etkileyen renkli ürün serilerinin başarısını paylaştı. Esra Özden Türköz: “Mutfaklarında tasarımı ve şıklığı önemseyen, mutfak aletlerini aynı zamanda dekoratif bir mutfak aksesuarı olarak değerlendiren müşterilerimize renkli serilerimiz ilham verdi. Fakir özel renk pantoneleriyle geliştirdiğimiz Rouge Serisi, Fuşya ve Mavi serilerin en yenisi 2016 yılında menekşe renginin cazibesini mutfaklara yansıtan Fakir Violet olarak eklendi. Violet serisi, serinin tüm ürünlerinde en çok tercih edilen renk olarak başarılı yükselişine devam ediyor.” diye konuştu.Mutfak, yatak odası ve giyinme odasında “Kalite her şeyden önce gelir” ilkesinden taviz vermeden dünya trendlerini belirleyen dünyaca ünlü marka Nolte, Denizli mağazasını açtı. Açtığı mağazalarla da mutfak ve yatak odası tasarımlarını Türk halkının beğenisine sunan Nolte, 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’deki toplam mağaza sayısını 20’ye yükseltmeyi planlıyor. Sadece estetiğe değil fonksiyonelliğe de büyük önem veren marka, tüm tasarımlarını hayatı kolaylaştıran özelliklerle donatıyor.Medikal estetikte yeni teknolojileri takip eden Marebelis Klinik ve profesyonel cilt bakımı konusunda en verimli bakım ve tedavileri vaad eden SkinCeuticals yeni bir işbirliğine adım attı. Artık Marebelis Klinik’te, SkinCeuticals, teknolojinin en yeni uygulamalarıyla birlikte sunuluyor. Vivace Altın İğne, acısız ve hızlı bir şekilde etki yaratıyor. İnce kırışıklıkları azaltıp, akne ve yara izleri gibi sorunları çözerken gözenekleri küçültüp, cildi sıkılaştırıp, farkedilir bir yenilenme sağlıyor. Vivace Altın İğne, güneş etkilerinin arttığı yaz aylarına girerken ihtiyaç duyulan tazelenmeyi yaratıyor. Cildi yaza hazırlıyor. Vivace Altın İğne, özellikle işlemden sonra oluşan yenilenmeyi, serbest radikallerin bertarafını, cildin ihtiyacı olan antioksidanları sağlayarak güneşe hazırlayan ve yaşlanma karşıtı etki yaratan SkinCeuticals bakımları ile kombine olarak kullanılarak daha etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Her iki uygulama da Marebelis Klinik’te sunuluyor.TUĞBA, çeşitliliği kutlayan 2017 İlkbahar/ Yaz sezonunda, farklı dönemlerde, farklı topraklarda yaşayan birçok kadına farklı olma lüksü tanıyor. Işıltılı ve gösterişli sezon siluetleri, dönemsel referanslarla 80’ler ruhunu canlandırıyor. Yükselen katmanlarla iddiasını katlayan siyah-beyaz, sütlü bejler, hakiler, tabalar, sakslar ve pudralar... TUĞBA, rahatlığı ön planda tutarak kaliteden ödün vermeden en ince ayrıntıları yakalamaya devam ediyor...Schafer Chef Steps pişirme ürünleri, 5 mm disk alüminyum yapısının termo etkisi sayesinde, homojen ısı dağılımı ile hızlı ve yüksek pişirme kalitesi sağlıyor. Böylelikle hem zaman hem de enerji tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Dayanıklı yanmaz–yapışmaz granit efektli iç yüzeye sahip olan Chef Steps pişirme ürünlerinin içinde bulunan ve tek kapak değişimiyle hem derin tencere, hem de düdüklü tencereye dönüşebilen düdüklü tencere seti de çok kullanışlı. Bu ikili düdüklü tencere setini de ayrı olarak da satın alabilme şansına sahipsiniz. Schafer Chef Steps, ferah renk tonları, estetik görünümü ve ergonomik tasarımıyla mutfağınıza şıklık ve kolaylık katacak.