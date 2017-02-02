Sezonun Aksesuar Trendleri

Minik Çantalar



Özellikle Valentino ve daha sonra tüm dünya markalarında gördüğümüz minik çantalar, ilkbahar/yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Her renk ve formda, zincirli veya farklı dokulardaki askılarıyla bütün tarzlara hitap eden bu çantalar, hacimli forma sahip çantaların tahtına oturacak!



Chanel defilesinden edinilen izlenimler, stile genç ve enerjik bir hava katan görünümü ile “cap” tarzı şapkaları işaret ediyordu. Havaların açtığı, güneşin kendini gösterdiği günlerde vazgeçilmez olacak bu parçaları, ilerleyen günlerde oldukça fazla göreceğiz…Sezonda tüm aksesuarlar abartıdan yana! Sade ve sakin kombinlerle rahatlıkla bir araya getirebileceğiniz abartılı aksesuarlarla havalı ve cool bir stile imza atabilirsiniz. Tabii ki gösterişi abartmamaya, fazlaca büyük parçalar kullanıp aralarında kaybolmamaya özen göstermelisiniz…Birçok defile ve şovda, sokak modasının ünlü isimlerinde gördüğümüz taşlı ve büyük küpeler, bu sefer de Kenzo ve Chanel defileleri ile dikkatleri çekti. Günlük kombinlerinizi hareketlendirecek gece stilinizi tamamlayacak bu tarz küpelere bir şans verin.Daha bahar gelirken güneş gözlüğü telaşına düştüğümüz doğru. Hatta kimileri kış mevsiminde de sıklıkla güneş gözlüğünü kullanabiliyor. Her sezonun baş tacı gözlükler, dünyaca ünlü tüm markalarda hali hazırda dikkat çekici modelleri ile var olurken, ulaşılabilir markalarda da farklı modeller bulmak mümkün…