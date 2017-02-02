Sezonun Aksesuar Trendleri
Zaman ve emek harcayıp oluşturduğunuz kombinlerinizin bir yanı eksik kalmasın… Sezonun en güzel ve popüler tamamlayıcı parçaları olan aksesuar trendlerini, sizler için yazdık!
Minik Çantalar
Trend Şapkalar
Chanel defilesinden edinilen izlenimler, stile genç ve enerjik bir hava katan görünümü ile “cap” tarzı şapkaları işaret ediyordu. Havaların açtığı, güneşin kendini gösterdiği günlerde vazgeçilmez olacak bu parçaları, ilerleyen günlerde oldukça fazla göreceğiz…
Abartılı Kolye ve Bileklikler
Sezonda tüm aksesuarlar abartıdan yana! Sade ve sakin kombinlerle rahatlıkla bir araya getirebileceğiniz abartılı aksesuarlarla havalı ve cool bir stile imza atabilirsiniz. Tabii ki gösterişi abartmamaya, fazlaca büyük parçalar kullanıp aralarında kaybolmamaya özen göstermelisiniz…
Taşlı Büyük Küpeler
Birçok defile ve şovda, sokak modasının ünlü isimlerinde gördüğümüz taşlı ve büyük küpeler, bu sefer de Kenzo ve Chanel defileleri ile dikkatleri çekti. Günlük kombinlerinizi hareketlendirecek gece stilinizi tamamlayacak bu tarz küpelere bir şans verin.
Olmazsa Olmaz Gözlükler
Daha bahar gelirken güneş gözlüğü telaşına düştüğümüz doğru. Hatta kimileri kış mevsiminde de sıklıkla güneş gözlüğünü kullanabiliyor. Her sezonun baş tacı gözlükler, dünyaca ünlü tüm markalarda hali hazırda dikkat çekici modelleri ile var olurken, ulaşılabilir markalarda da farklı modeller bulmak mümkün…
Minik Çantalar
Özellikle Valentino ve daha sonra tüm dünya markalarında gördüğümüz minik çantalar, ilkbahar/yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Her renk ve formda, zincirli veya farklı dokulardaki askılarıyla bütün tarzlara hitap eden bu çantalar, hacimli forma sahip çantaların tahtına oturacak!
Trend Şapkalar
Chanel defilesinden edinilen izlenimler, stile genç ve enerjik bir hava katan görünümü ile “cap” tarzı şapkaları işaret ediyordu. Havaların açtığı, güneşin kendini gösterdiği günlerde vazgeçilmez olacak bu parçaları, ilerleyen günlerde oldukça fazla göreceğiz…
Abartılı Kolye ve Bileklikler
Sezonda tüm aksesuarlar abartıdan yana! Sade ve sakin kombinlerle rahatlıkla bir araya getirebileceğiniz abartılı aksesuarlarla havalı ve cool bir stile imza atabilirsiniz. Tabii ki gösterişi abartmamaya, fazlaca büyük parçalar kullanıp aralarında kaybolmamaya özen göstermelisiniz…
Taşlı Büyük Küpeler
Birçok defile ve şovda, sokak modasının ünlü isimlerinde gördüğümüz taşlı ve büyük küpeler, bu sefer de Kenzo ve Chanel defileleri ile dikkatleri çekti. Günlük kombinlerinizi hareketlendirecek gece stilinizi tamamlayacak bu tarz küpelere bir şans verin.
Olmazsa Olmaz Gözlükler
Daha bahar gelirken güneş gözlüğü telaşına düştüğümüz doğru. Hatta kimileri kış mevsiminde de sıklıkla güneş gözlüğünü kullanabiliyor. Her sezonun baş tacı gözlükler, dünyaca ünlü tüm markalarda hali hazırda dikkat çekici modelleri ile var olurken, ulaşılabilir markalarda da farklı modeller bulmak mümkün…
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