Sezonun Bot Trendleri

Hele yağmurda ve soğuk havada ayakları hem sıcak tutmak hem de şıklık ve coolluktan ödün vermemek gerek. Birçok ünlü lüks ve ulaşılabilir markalarda çeşitli bot modelleri bulmak da işimizi kolaylaştırıyor. Tüm sıkıcı bot modellerini unutun! Kış; eğlenceli, şık ve dinamik tarzı ayağımıza getiriyor. İşte, sezonun en popüler bot trendleri…



Metalik Botlar



Kıyafetler, aksesuarlar derken şimdi metalik efekti; ayaklarda! Gümüş, altın, bronz ve parıldayan bütün renk tonlarında ayakkabının yanı sıra bot da bulabilirsiniz. Tüm sade, sıkıcı, sıradan kombinlerin kurtarıcısı metalik botlara bir şans verin.



Oxxo-129,95 TL

Zara-119,95 TL

Zara-169,95 TL

Hotiç-209,40 TL

Hotiç-359,40​​​​​​​ TL



Kadife ve süet botlar, her ne kadar sezonun oldukça popüler parçalardan birisi olsa da kombinlemesi en zor parçalardan. Yağmurun olmadığı günlerde dokusu ve renkleri ile kalbimizi çalan bu botlar, stilinizi hem şık hem elegan hem de cool bir görüntüye kavuşturuyor. Mağazalarda da özellikle taba, siyah, gri, lacivert, bordo ve nefti yeşil tonlarındaki süet ve kadife botları sıklıkla göreceksiniz.Sezonun en dikkat çekici ayakkabı trendlerinden biri de şüphesiz rugan botlar... Ruganın dikkat çekici bir materyal olması zaten sokak modasında da hemen ön plana çıkmasına ve trend olmasına sebep oldu. Rugan botlarla daha sade, sakin kombinler oluşturmayı deneyebilirsiniz.Stiletto, moda dünyasına girdiği günden beri kadınların vazgeçilmezi. Gece ya da gündüz hiç fark etmez, her kombinle uyum sağlayan stilettolar; bu kış da bot modelleri ile kadınların yanında. İnce topuklu ve bilekte biten stiletto botlar, üstelik stiletto ayakkabıdan da daha konforlu. Kışın şıklığından taviz vermek istemeyenler için şahane bir seçenek olan stilletto bot trendini stilinize taşımak için sokak modası yıldızlarından ipuçları toplayabilirsiniz.Grunge akımının bizlere armağanı Dr. Martens botlar, her sezonun trendi. Zaman zaman kendini hatırlatıp olup gündeme gelen bu botlar, bu kışın da revaçta olan modellerinden. Grunge ve Punk gibi moda akımlarının olmazsa olmazı olarak görülen bu botlara karşı varsa da ön yargıları yıkmanızı tavsiye ederiz. Çünkü geçmişi 40’lı yıllara dayanan bu botlar, artık her tarza ayak uydurabiliyor.