Sezonun En Hit Trendi Floral Desenler Harvey Nichols'da

Yeni sezon trendlerini yansıtan tasarımlar, fark yaratan, ilham veren yepyeni hit parçalar için rotanızı Harvey Nichols ve Brandroom mağazalarına çevirin.

2017 İlkbahar/Yaz sezonunun en hit trendi floral özellikle arzu nesnesi aksesuarlarda dikkat çekiyor. Trendleri önceden takip edip tarzınızı hareketlendirmek istiyorsanız sezonun en hit trendi floral desenini dünyaca ünlü markaların tasarımlarında keşfedin! Harvey Nichols aracılığıyla 3.1 Phillip Lim, Alenxader McQueen, Ted Baker, Kate Spade, Gucci, Nancy Gonzales, Moschino, Sophia Webster, Lanvin, Manolo Blahnik, Alberta Ferretti, GVYN, Charlotte Olympia ve daha birçok markanın çiçek bahçesini andıran tasarımlarına mutlaka göz atın.

