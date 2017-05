Sezonun En İddialı Gloss Rujları

Koyusundan açığına her ton mat rujlar çoğumuzun favori makyaj ürünlerinden birisi haline gelmişti. Ancak bu yaz mat rujları rafa kaldırmanın zamanı geldi! İşte size yeni favori makyaj ürünlerimizden birisi olmaya aday rujları tanıtalım: gloss rujlar. Yeni sezonda mat rujların yerini alacak; güneşli günlerde ışıltısı ile görüntümüzü daha da iddialı hale getirecek gloss rujlar, şimdiden ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer aldı bile, bizden söylemesi. İşte en çok sevilen ve tercih edilen gloss ruj markaları…



Beauty Bakerie Metallic Lip Whip in Royal Tea

Baharat renklerinden bir türlü vazgeçemeyenlerden misiniz? ‘Beauty Bakerie Metallic Lip Whip in Royal Tea’ renkli simli yapısı ile sizin renk isteğinizi tam anlamı ile karşılıyor.



Koyu renklerden hoşlananlar için siyaha çalan bu koyu mor rengi, hem bir gloss iddiasını hem de koyu rengin iddialı ve karakterli duruşunu bir arada isteyenler için ideal.Chanel dediğimizde akan sular duruyor di mi? Markanın gloss ruj trendine farklı bir yaklaşım getirdiği bu simli topcoat’ı, yazın tam da aradığınız ruj olabilir.Uçuk pembe bir gloss yaz makyajınızda ihtiyacınız olan tek şey ise; Lime Crime Velentines Liquid Matte Lipstick markasının soluk pembe gloss’u sizin için ideal tercih olabilir.Ne olursa olsun mat sevdası yine de gönlünüzü çalıyorsa mat bitişi ile metalik ışıltıyı birleştiren bu gloss sizin favoriniz olmaya aday.