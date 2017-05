Sezonun En İyileri

Trendyol İle Gecenin Yıldızı Ol!



Trendyol, genç kızların en özel gününde sezonun trendlerini yansıtan yepyeni Mezuniyet Koleksiyonu ile muhteşem görünmenizi sağlayacak. Trendyol’un göz kamaştıran Mezuniyet Koleksiyonunda her tarza uygun farklı renk seçenekleriyle sunulan tasarımlar, mezuniyet için elbise arayışında olan moda severleri bekliyor. Sezonun ruhunu yansıtan ışıltılı kumaşların hakim olduğu koleksiyonda sezonun nabzını tutan tasarımlar dikkat çekiyor.



Dolce&Gabbana Flowers Lace gözlük koleksiyonu usta el işçiliği ve değerli detaylarıyla dikkat çekiyor. Çerçevelerin üzerine uygulanan Sicilya danteli, swarovski kristalleri ve elde şekillendirilmiş gül goncaları koleksiyonun öne çıkan ayrıntılarından.Atasay MyLoove’ın özgün tasarımlarıyla saf sevgi parmaklara taşınıyor. Yeni bir hayatın ilk adımı, evliliğin en önemli sembollerinden alyanslar MyLoove tasarımlarıyla eşsiz bir aşk sembolüne dönüşüyor.‘rue les createurs’, metropol kadınının gardırobuna taşıdığı yenilikçi çizgisiyle 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna damgasını vuruyor. Sade parçaları tasarım odaklı yorumlayan marka, sezon trendlerini de koleksiyona taşıyor. Uçuşan yaz elbiselerinde sırt ve göğüs dekoltelerini süsleyen volanlar, business tarzı elbiselerdeki duruşu ile sıradanlığı yok eden nüanslar yaratıyor.Bath & Body Works’ün baharı karşılayan koleksiyonu Tutti Dolci’de her şey bir pastane ürünüymüşçesine tatlı. Vücudunuza muhteşem kokularla bakım yapan koleksiyonda yepyeni dört farklı koku seçeneği mevcut. Yalnızca sizin için değil, hediye etmeniz için de mükemmel seçenekler Tutti Dolci koleksiyonunda.Sanatın sofraya taşındığı koleksiyonlarına bir yenisini daha ekleyenFolksy ile geçmişe özlem duyanları naif ve huzur dolu bir tasarım ile buluşturuyor.Ananelerimizin sandıklarından günümüze zarif bir dokunuş gibi uzanan Folksy Koleksiyon baharın yenilenen ruhunu yansıtıyor. Mavi ile mercanın birbiriyle benzersiz uyumu, çini desenlerin zarafeti ile buluşarak Folksy tasarımına hayat veriyor.Geniş ürün yelpazesi ve renkli tasarımlarıyla hayatı kolaylaştırmaya yönelik çözümler sunan, hava aldırmaz kapak özelliği sayesinde Eko Kap Serisi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kapak yapısı sayesinde çok kolay açılan Tupperware Eko Kap Serisi yiyeceklerinizi hazırlamanız ve içerisinden servis yapmanız için ideal kullanım kolaylığı sağlıyor.saçtaki elektriklenme ve kabarma sorununa avokado yağlı Antifrizz Şampuan ile çözüm sunuyor. Paraben ve parafin içermeyen doğal formüllü ürün, düzenli kullanımda saçı kontrol altına alıyor ve elektriklenmeyi önlüyor. Kuru ve kalın telli saç tiplerine kökten uca bakım yapan şampuan, saçlarınızı kabartmadan kolay şekil almasını sağlıyor.Bakışları ön plana çıkarak daha çarpıcı bir görünüm sunan kaş ürünlerineNew York’tan yepyeni bir yorum… Maybelline New York’un yeni ürünü Brow Drama Pomade Crayon, yoğun renk etkisi veren kaş pomadı formülü ve pratik stik formatı ile kaşlara tek adımda daha gösterişli ve daha dolgun bir görünüm kazandırıyor.Seyahatlerin vazgeçilmez parçası bavullar,ın yeni koleksiyonunda uzun soluklu tatillerin en renkli üyesi olarak ön plana çıkıyor. Büyük, orta, pilot ve kabin boyutlarında tasarlanan bavul modelleri, hem gezgin ruhların hem de iş seyahatine çıkanların öncelikli tercihi oluyor.Michael Kors, pembe altın ışıltısını beyaz kumların tonlarıyla bir araya getirerek ‘BRIAR’ saat modelini yaratıyor. Işıltılı beyaz kadranı ve pembe altın göstergeleri ile göz kamaştıran ‘BRIAR’ saat modeli, çukur formda saniye halkası ve çift kronografı ile elegan stilini ortaya koyuyor.Magnum, 2017 yazına haz tutkunlarını sevindirecek yepyeni bir lezzetle başlangıç yapıyor. Ülkemizde de oldukça sevilen bademli dondurmaya heyecan katan Magnum, yeni ürünü Bal Badem’i tutkunlarıyla buluşturuyor. Kalın kıtır Magnum çikolatası ve kakao kaplamasının arasında enfes bademli dondurma ve bal bademli sosu buluşturan Magnum Double Bal Badem, geleneksel lezzetlere Magnum yorumu getiriyor.Bahar aylarının gelmesi ile yaşam alanlarının dekorasyonu da tazeleniyor. Crate and Barrel’ın geniş ürün yelpazesinde yer alan şık ve kullanışlı tasarımlar, pastel tonları ile dikkat çekiyor.Yeni çıkardığı başlıklarla epilasyonda yeni bir dönem başlatan“Yeni Yüz Masaj ve Canlandırma Başlığı” ve “Yeni Cilt Sıkılaştırma Başlığı” ile kadınlara, vücut ve yüz güzelliklerini en iyi şekilde ortaya koymalarına imkân sağlıyor.