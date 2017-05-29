Sezonun En Popüler Parfümleri



Güneşi özlediğimiz ve gelsin artık dediğimiz şu günlerde herkesin aklında ise tek bir düşünce var: tatil planı. Kendinizi güneş altında, deniz kenarında ya da yemyeşil bir ormanın ortasında hayal ettiğiniz şu günlerde, size bu hissi yaratacak en taze ve fresh kokulu parfümleri ise sizin için derledik. İşte tatil hissini şehrin ortasında yaşamak isteyenler için bu yazın en sevilen parfümleri...



Flowerbomb Bloom / Viktor & Rolf

Kırmızı meyve ve turunçgil kokularının baskın olduğu bu parfüm, yaz mevsiminin tazeliğini size yaşatma konusunda oldukça iddialı.



Bu parfüm hem biraz baharatlı hem de çiçeksi kokuları sevenler için ideal seçim olacak. İçerisinde bulunan biberiye, menekşe, bergamot ve limonla hem çok fresh hem de unisex bir koku.Hermes’in yaz mevsiminin tüm hislerini yaşatacağını bu parfüm, 2017 yazının en sevilen parfümlerinden birisi olacağını şimdiden gösterdi. Parfümün içeriğinde bulunan deniz tuzu, odun ve paçulinin muhteşem bir karışımı tazelik hissini size sonuna kadar yaşatacak.Klasiklerden vazgeçemeyenlere en güzel önerimiz ise klasik No.5’in daha hafif ve genç bir versiyonu olan bu parfüm. İçeriğinde bulunan limon, aldehit, portakal ve ylang ylang çiçekleri doğanın her bir rengi ve hissinin orantılı bir karışımı gibi.