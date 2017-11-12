Sezonun En ‘’Tatlısı’’: Pembe Çantalar

Hepsinin içinde bir tanesi var ki bütün trendlerin en tatlısı. Soğuk, karlı ve yağmurlu kış günlerini ısıtacak pembe çantalar; yaklaşan baharın da habercisi niteliğinde.

Çeşitli tonlarda, hemen hemen her marka ve tasarımcıda bulunabilecek pembe çantalar, 2017’nin trendleri arasında yerini alıyor.Başta her rengin dostu siyahla, asaletin habercisi lacivertle, soğuk ama stil duruşun vazgeçilmezi gri ile harika bir uyum sağlayacak olan pembe çantaları; birçok renkle ve farklı tarzlarla da kombinleyebilirsiniz.Moda dünyasının önde gelen markalarından Gucci vb. birçok markanın da kullandığı pembe çantalara sizler de bir şans vermelisiniz…