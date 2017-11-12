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Sezonun En ‘’Tatlısı’’: Pembe Çantalar

Sezonun En ‘’Tatlısı’’: Pembe Çantalar

Yeni bir yılla beraber gelen ve 2016’dan kalan trendler…

Hepsinin içinde bir tanesi var ki bütün trendlerin en tatlısı. Soğuk, karlı ve yağmurlu kış günlerini ısıtacak pembe çantalar; yaklaşan baharın da habercisi niteliğinde.

pembe çantalar
Çeşitli tonlarda, hemen hemen her marka ve tasarımcıda bulunabilecek pembe çantalar, 2017’nin trendleri arasında yerini alıyor.
pembe çanta trendi

Başta her rengin dostu siyahla, asaletin habercisi lacivertle, soğuk ama stil duruşun vazgeçilmezi gri ile harika bir uyum sağlayacak olan pembe çantaları; birçok renkle ve farklı tarzlarla da kombinleyebilirsiniz.
pembe çanta trendi

Moda dünyasının önde gelen markalarından Gucci vb. birçok markanın da kullandığı pembe çantalara sizler de bir şans vermelisiniz…
 
pembe çanta trendi
 


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