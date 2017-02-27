Sezonun En Tazesi: Pembe Renk Far

İşte makyaj dünyasının yeni çılgınlıklarından birisi olan Pembe göz farı trendi de 2017 Sonbahar / Kış defilelerinde neredeyse her defilede karşımıza çıkmıştır. Peki, sezona damgasını vuracağı şimdiden belli olannı denemek için siz daha neyi bekliyoruz?ve tonları yeni sezonda oldukça popüler! Feminen etkileri moda dünyasında güçlü bir şekilde hissedeceğimiz pembe renk parçalar kadar pembe renk farlar da sezonda oldukça göz önünde! Romantik ve farklı bir makyaj uygulaması için kullanabileceğiniz pembe renk farın en büyük artılarından biri ise; yüzü aydınlatması.n yüzünüze vereceğiniz aydınlık etki ve fresh görüntü size kendinizi iyi hissettirecek.Peki,için işin sırrı nedir diye soracak olursak; işin sırrı cilt tonuna uygun renkte göz farını bulmakta. Kendiniz için ideal olan pembe renk tonunu bulduktan sonra gerisi artık çok kolay!