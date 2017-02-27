Sezonun En Tazesi: Pembe Renk Far
Moda dünyasına yön veren ve birbirinden ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardığı moda haftaları, yeni sezona dair moda trendlerinden ve makyaj uygulamalarından da bizi haberdar etmektedir.
İşte makyaj dünyasının yeni çılgınlıklarından birisi olan Pembe göz farı trendi de 2017 Sonbahar / Kış defilelerinde neredeyse her defilede karşımıza çıkmıştır. Peki, sezona damgasını vuracağı şimdiden belli olan pembe göz farını denemek için siz daha neyi bekliyoruz?
Pembe ve tonları yeni sezonda oldukça popüler! Feminen etkileri moda dünyasında güçlü bir şekilde hissedeceğimiz pembe renk parçalar kadar pembe renk farlar da sezonda oldukça göz önünde! Romantik ve farklı bir makyaj uygulaması için kullanabileceğiniz pembe renk farın en büyük artılarından biri ise; yüzü aydınlatması. Pembe farın yüzünüze vereceğiniz aydınlık etki ve fresh görüntü size kendinizi iyi hissettirecek.
Peki, pembe renk far için işin sırrı nedir diye soracak olursak; işin sırrı cilt tonuna uygun renkte göz farını bulmakta. Kendiniz için ideal olan pembe renk tonunu bulduktan sonra gerisi artık çok kolay!
İşte makyaj dünyasının yeni çılgınlıklarından birisi olan Pembe göz farı trendi de 2017 Sonbahar / Kış defilelerinde neredeyse her defilede karşımıza çıkmıştır. Peki, sezona damgasını vuracağı şimdiden belli olan pembe göz farını denemek için siz daha neyi bekliyoruz?
Pembe ve tonları yeni sezonda oldukça popüler! Feminen etkileri moda dünyasında güçlü bir şekilde hissedeceğimiz pembe renk parçalar kadar pembe renk farlar da sezonda oldukça göz önünde! Romantik ve farklı bir makyaj uygulaması için kullanabileceğiniz pembe renk farın en büyük artılarından biri ise; yüzü aydınlatması. Pembe farın yüzünüze vereceğiniz aydınlık etki ve fresh görüntü size kendinizi iyi hissettirecek.
Peki, pembe renk far için işin sırrı nedir diye soracak olursak; işin sırrı cilt tonuna uygun renkte göz farını bulmakta. Kendiniz için ideal olan pembe renk tonunu bulduktan sonra gerisi artık çok kolay!
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