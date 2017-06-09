Sezonun En Trend Güneş Gözlükleri



GEOMETRİK

Sezona asıl damgasını vuran şüphesiz ki geometrik formdaki güneş gözlükleri oldu. Moda haftalarında, sokak stillerinde sıklıkla gördüğümüz bu trend, şimdilerde oldukça popüler.



ELİE SAAB



JIMMY CHOO



YUVARLAK GÖRÜNÜM

Tam yuvarlak gözlük camları yavaş yavaş çıktığı moda basamaklarında bu sene zirvede. Çok büyük yuvarlak camlar tercih edilebilirken yüz hatlarınızı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.

SUNDAY SOMEWHERE

KÜÇÜK VE COOL

Nostaljik bir hava estiren küçük camlar, sezonun favorilerinden. Biraz daha asi yapsa da biz küçük camlı güneş gözlüklerini çok sevdik!

Tam yuvarlak gözlük camları yavaş yavaş çıktığı moda basamaklarında bu sene zirvede. Çok büyük yuvarlak camlar tercih edilebilirken yüz hatlarınızı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.Nostaljik bir hava estiren küçük camlar, sezonun favorilerinden. Biraz daha asi yapsa da biz küçük camlı güneş gözlüklerini çok sevdik! @leenalghouti AYNA EFEKTİ

Geçtiğimiz sezondan yadigar kalan ayna efektli güneş gözlükleri bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Kimine göre hiç estetik durmasa da seveni fazla olan bu trendi takip etmenizde fayda var.

FENDİ

DAHA FAZLA GÖSTERİŞ!

Özellikle Dolce&Gabbana’nın popülerlik kazandırdığı bu akım, kendinizi şımartmak ve ilgiyi üzerinize çekmek için birebir…

DOLCE GABBANA Geçtiğimiz sezondan yadigar kalan ayna efektli güneş gözlükleri bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Kimine göre hiç estetik durmasa da seveni fazla olan bu trendi takip etmenizde fayda var.Özellikle Dolce&Gabbana’nın popülerlik kazandırdığı bu akım, kendinizi şımartmak ve ilgiyi üzerinize çekmek için birebir…

Geometrik formlardan sonra en dikkat çeken akım ise bu sezon güneş gözlüklerinin renklenmesi idi. Hemen hemen herkeste gördüğümüz renkli camlar, hem cool hem de şirin bir görüntü vaat ediyor.Dönem dönem moda olan cat-eye formundaki güneş gözlükleri, şimdi alışılmışın dışında daha küçük veya büyük boyutlarda karşımıza çıkıyor.