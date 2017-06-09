Sezonun En Trend Güneş Gözlükleri
Baharın gelmesi ile çantamızda ayırmadığımız güneş gözlükleri, bu sezon birçok formda ve renkte karşımıza çıkıyor. İnceleyin, trendlerden geri kalmayın!
Geometrik formlardan sonra en dikkat çeken akım ise bu sezon güneş gözlüklerinin renklenmesi idi. Hemen hemen herkeste gördüğümüz renkli camlar, hem cool hem de şirin bir görüntü vaat ediyor.
CAT-EYE
Dönem dönem moda olan cat-eye formundaki güneş gözlükleri, şimdi alışılmışın dışında daha küçük veya büyük boyutlarda karşımıza çıkıyor.
YUVARLAK GÖRÜNÜM
Tam yuvarlak gözlük camları yavaş yavaş çıktığı moda basamaklarında bu sene zirvede. Çok büyük yuvarlak camlar tercih edilebilirken yüz hatlarınızı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.
KÜÇÜK VE COOL
Nostaljik bir hava estiren küçük camlar, sezonun favorilerinden. Biraz daha asi yapsa da biz küçük camlı güneş gözlüklerini çok sevdik!
Geçtiğimiz sezondan yadigar kalan ayna efektli güneş gözlükleri bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Kimine göre hiç estetik durmasa da seveni fazla olan bu trendi takip etmenizde fayda var.
DAHA FAZLA GÖSTERİŞ!
Özellikle Dolce&Gabbana’nın popülerlik kazandırdığı bu akım, kendinizi şımartmak ve ilgiyi üzerinize çekmek için birebir…
GEOMETRİK
Sezona asıl damgasını vuran şüphesiz ki geometrik formdaki güneş gözlükleri oldu. Moda haftalarında, sokak stillerinde sıklıkla gördüğümüz bu trend, şimdilerde oldukça popüler.
ELİE SAABRENKLİ CAMLAR
Geometrik formlardan sonra en dikkat çeken akım ise bu sezon güneş gözlüklerinin renklenmesi idi. Hemen hemen herkeste gördüğümüz renkli camlar, hem cool hem de şirin bir görüntü vaat ediyor.
CAT-EYE
Dönem dönem moda olan cat-eye formundaki güneş gözlükleri, şimdi alışılmışın dışında daha küçük veya büyük boyutlarda karşımıza çıkıyor.
JIMMY CHOO
YUVARLAK GÖRÜNÜM
Tam yuvarlak gözlük camları yavaş yavaş çıktığı moda basamaklarında bu sene zirvede. Çok büyük yuvarlak camlar tercih edilebilirken yüz hatlarınızı bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.
SUNDAY SOMEWHERE
KÜÇÜK VE COOL
Nostaljik bir hava estiren küçük camlar, sezonun favorilerinden. Biraz daha asi yapsa da biz küçük camlı güneş gözlüklerini çok sevdik!
@leenalghoutiAYNA EFEKTİ
Geçtiğimiz sezondan yadigar kalan ayna efektli güneş gözlükleri bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Kimine göre hiç estetik durmasa da seveni fazla olan bu trendi takip etmenizde fayda var.
FENDİ
DAHA FAZLA GÖSTERİŞ!
Özellikle Dolce&Gabbana’nın popülerlik kazandırdığı bu akım, kendinizi şımartmak ve ilgiyi üzerinize çekmek için birebir…
DOLCE GABBANA
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