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Sezonun En Yeni Makyaj Trendi:  Islak ve Simli Gözler

Sezonun En Yeni Makyaj Trendi:  Islak ve Simli Gözler

Mat makyaj modası geçtiğimiz sezon patlayan, bu sezon da etkisini iyiden iyiye hissettiren trendlerden birisi oldu.

Ancak insanlar artık mat renklerden ve mat makyaj trendinden sıkılmaya da başladı. Kış mevsiminin etkisi ile ön plana çıkan mat renkte makyaj tercihi, ilkbahar-yaz sezonunun cıvıl cıvıl ve renkli dünyasında oldukça soluk kalacak gibi! İşte 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda popüler olacağını şimdiden belli eden ıslak ve simli göz makyaj trendi…
 

ıslak göz makyajı

Yeni sezonda hem sokak modasında hem de ünlü markaların defilelerinde sıkça karşımıza çıkacak olan ışıldayan ıslak göz makyajı için şimdiden yatırım yapma zamanı!
 
ıslak göz makyajı simli

Bu trendi uygularken simli olması ya da olmaması tamamen sizin seçiminizi bağlı! İster sadece ıslak isterseniz de simli ve ıslak trendini tercih edin, her iki görüntüde de oldukça fresh ve cool bir imaj yaratacağınız kesin!
 
ıslak göz makyajı simli



 


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