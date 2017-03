Sezonun En Yenileri

Brooks Brothers Kadını İçin Şık Tasarımlar

Ekose, flannel, tüvit gibi geleneksel kumaşların yeni dikim tarzıyla buluştuğu Brooks Brothers Kadın 2017 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu’nda ceket, etek ve pantalonlar zarif ve feminen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Elbiseler Viktoryan dönemin romantizmini yansıtan çiçek desenleriyle zenginleşiyor. Koleksiyonun gözde parçaları arasında yer alan küçük siyah elbise farklı örgü dokularıyla öne çıkarken, baharın vazgeçilmezi süveterler sezonu canlı renkleriyle selamlıyor.



Dünyanın en değerli varlığı kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sunulan Parker Sonnet Contort Mor Cisele’in inci kaplamalı gövdesi ve sağladığı pürüzsüz yazı imkanı göz kamaştıracak. Gelenek ve özgünlük ile kombine edilmesinin yanı sıra kusursuz kaliteyi sağlamak için el işçiliğiyle hazırlanmış Sonnet serisi sevdikleriniz için en zarif hediye alternatifini sunuyor.Polaris, ilkbahar ve yaz sezonuna konfor, rahatlık ve şıklık katacak yeni koleksiyonunu kadınların beğenisine sunuyor. Şıklığın yanı sıra konforun ön planda olduğu koleksiyonda yer alan sivri burunlu rengarenk stilettolar, baharın vazgeçilmezi olan babet ve espadriller, payet ışıltısı ile transparan ve dantel detaylar koleksiyonun başrolleri arasında yer alıyor. Renklerde ise yazın vazgeçilmezi beyaz, bej, turuncu, pembe, yeşil, mavi, sarı ve metalik tonlar ön plana çıkıyor.İstanbul, yolu düşen herkesi kendine bağlayan, görkemli ve sihirli bir hazine. İstanbul’un güzellikleri ise VİKO by Panasonic’in Carre Cities serisindeki elektrik anahtarı ve prizlerde. Serinin en dikkat çekici tasarımları arasında Kız Kulesi, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ve İstiklal Caddesi gibi şehrin simgeleşmiş yapıları ve alanları geliyor. Karre Cities serisinin renkli ve nostaljik çizgileri ile evler İstanbul’un kendine özgü ruhunu taşıyor.’in beş yıl önce keşfettiği ve yıllardır olduğu gibi bu sezonun da açılışını yaptığı ‘Yaz Kaşmiri’ tasarımları, İlkbahar-Yaz sezonunda değerli taşların renklerinden ilham alıyor. Silk and Cashmere’in bahar aylarına özel olarak üretilen yaz kaşmiri ürünleriyle yeni sezonda da hep sizinle. Vücut ısınızı olması gerektiği dengede tutan yaz kaşmiri ürünleri, bu sezon doğal taş renklerinin size hissettirdiği duygulardan ilhamla tasarlandı.İddialı ve şık koleksiyonlarıyla her sezon kadınların gözdesi olan Tory Burch’ün yeni ikon çantası T Satchel; şık tasarımı, abartısız çekiciliği ve çok amaçlı kullanımıyla dikkat çekiyor. Tory Burch’ün klasik formunu yumuşak deri ve “ton sur ton” detaylarıyla yeniden yorumlayan T Satchel, elde ya da ayarlanabilir omuz askısıyla taşınabiliyor. Siyah, mavi, camel, yeşil, krem ve mercan kırmızısı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan çantayı renkli eşarplar ile kişiselleştirerek şıklığını daha da arttırabilirsiniz.Danone “yeni nesil” tatlı olarak konumlandırdığı yeni ürünü “Danissimo”yla, pazara iddialı bir giriş yaptı. İpeksi kıvamı ile şaşırtıcı lezzetleri bir araya getiren bu yepyeni gurme lezzet; ‘Çikolata Parçacıklı’, ‘Kırmızı Meyveler’, ‘Karamel&İncir’, ‘Elma&Kivi’ ve ‘Sadece Tatlı’, olmak üzere birbirinden lezzetli, beş farklı çeşidiyle diğer tatlıları kıskandırmaya aday!Birkaç sezondur küçük ayrıntılarda gizlenen işleme trendi,koleksiyonunda, modern ve canlı duruşuyla hayat buldu. Nostaljinin estetik duruşunu çiçek trendiyle yorumlayan Home Store, moda tarihinin gizemli şifrelerinin siluetini belirledi. Yıllardır kıyafetlerin bir köşesine kıvrılmış uyumakta olan işlemeler, bu sezon kabuklarından çıkarak sokaklarda nostalji rüzgarı estiriyor.Versace V-RACE saat modeli, markanın klasik ve modern çizgileri harmanladığı tasarımıyla moda dünyasından tam not aldı. Şehir ve doğa motiflerinin gizemli kombini, saat modelinin sarı altın tonlarındaki kasasında, çelik bileziğinde ve deri kayışında gözler önüne seriliyor. Altın bileziğin yanı sıra doğal tonların buluştuğu değiştirilebilir deri kayışı sayesinde şehrin yoğun temposuna rağmen Versace stiliyle günün her saatinde göz kamaştırmaya hazır olun.Faik Sönmez yeni sezona; denizin, güneşin ve tropik esintilerin tonlarıyla dolu 3 ana temayla giriyor; mavinin her tonu, zamansız renkler siyah ve beyaz, tropik esinti… Bu sezon; değişik kültürlerin karması dokunuşlar, farklı toprakların duygularını yaşatarak koleksiyona yumuşak ve sıcak bir duygu katıyor.Pied de poule temasının zamansız cazibesi, giysi ve aksesuarları etkiliyor. 50'li yıllardan esinlenen siyah beyaz optik desen, ciddi biçimli ve kontrast geometrili gözlükler ile eşleşerek Dolce&Gabbana hazir giyim koleksiyonu ile gözlükler arasındaki bağlantı halkasını oluşturuyor.