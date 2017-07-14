Sezonun En Yenileri
Yeni bir sezona merhaba dediğimiz şu günlerde, sizler için en yeni parçaları bir araya getirdik...
Brooks Brothers Kadını İçin Şık Tasarımlar
Parker Kadınlar İçin Tasarladı
Dünyanın en değerli varlığı kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sunulan Parker Sonnet Contort Mor Cisele’in inci kaplamalı gövdesi ve sağladığı pürüzsüz yazı imkanı göz kamaştıracak. Gelenek ve özgünlük ile kombine edilmesinin yanı sıra kusursuz kaliteyi sağlamak için el işçiliğiyle hazırlanmış Sonnet serisi sevdikleriniz için en zarif hediye alternatifini sunuyor.
Konforlu Şıklığın Adresi Polaris
Polaris, ilkbahar ve yaz sezonuna konfor, rahatlık ve şıklık katacak yeni koleksiyonunu kadınların beğenisine sunuyor. Şıklığın yanı sıra konforun ön planda olduğu koleksiyonda yer alan sivri burunlu rengarenk stilettolar, baharın vazgeçilmezi olan babet ve espadriller, payet ışıltısı ile transparan ve dantel detaylar koleksiyonun başrolleri arasında yer alıyor. Renklerde ise yazın vazgeçilmezi beyaz, bej, turuncu, pembe, yeşil, mavi, sarı ve metalik tonlar ön plana çıkıyor.
Viko By Panasonic İle İstanbul’u Evine Taşı
İstanbul, yolu düşen herkesi kendine bağlayan, görkemli ve sihirli bir hazine. İstanbul’un güzellikleri ise VİKO by Panasonic’in Carre Cities serisindeki elektrik anahtarı ve prizlerde. Serinin en dikkat çekici tasarımları arasında Kız Kulesi, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ve İstiklal Caddesi gibi şehrin simgeleşmiş yapıları ve alanları geliyor. Karre Cities serisinin renkli ve nostaljik çizgileri ile evler İstanbul’un kendine özgü ruhunu taşıyor.
İlham Veren Taşlar, En Özel Dokuyla Buluşuyor
Silk and Cashmere’in beş yıl önce keşfettiği ve yıllardır olduğu gibi bu sezonun da açılışını yaptığı ‘Yaz Kaşmiri’ tasarımları, İlkbahar-Yaz sezonunda değerli taşların renklerinden ilham alıyor. Silk and Cashmere’in bahar aylarına özel olarak üretilen yaz kaşmiri ürünleriyle yeni sezonda da hep sizinle. Vücut ısınızı olması gerektiği dengede tutan yaz kaşmiri ürünleri, bu sezon doğal taş renklerinin size hissettirdiği duygulardan ilhamla tasarlandı.
Tory Burch’den Yeni İkon Çanta: T Satchel
İddialı ve şık koleksiyonlarıyla her sezon kadınların gözdesi olan Tory Burch’ün yeni ikon çantası T Satchel; şık tasarımı, abartısız çekiciliği ve çok amaçlı kullanımıyla dikkat çekiyor. Tory Burch’ün klasik formunu yumuşak deri ve “ton sur ton” detaylarıyla yeniden yorumlayan T Satchel, elde ya da ayarlanabilir omuz askısıyla taşınabiliyor. Siyah, mavi, camel, yeşil, krem ve mercan kırmızısı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan çantayı renkli eşarplar ile kişiselleştirerek şıklığını daha da arttırabilirsiniz.
Yeni Nesil Tatli: Danissimo
Danone “yeni nesil” tatlı olarak konumlandırdığı yeni ürünü “Danissimo”yla, pazara iddialı bir giriş yaptı. İpeksi kıvamı ile şaşırtıcı lezzetleri bir araya getiren bu yepyeni gurme lezzet; ‘Çikolata Parçacıklı’, ‘Kırmızı Meyveler’, ‘Karamel&İncir’, ‘Elma&Kivi’ ve ‘Sadece Tatlı’, olmak üzere birbirinden lezzetli, beş farklı çeşidiyle diğer tatlıları kıskandırmaya aday!
Moda Kabuk Değiştirdi
Birkaç sezondur küçük ayrıntılarda gizlenen işleme trendi, Home Store koleksiyonunda, modern ve canlı duruşuyla hayat buldu. Nostaljinin estetik duruşunu çiçek trendiyle yorumlayan Home Store, moda tarihinin gizemli şifrelerinin siluetini belirledi. Yıllardır kıyafetlerin bir köşesine kıvrılmış uyumakta olan işlemeler, bu sezon kabuklarından çıkarak sokaklarda nostalji rüzgarı estiriyor.
Doğal Motiflerin Şehir Silüetine Dokunuş Mevsimi Versace V- Race
Versace V-RACE saat modeli, markanın klasik ve modern çizgileri harmanladığı tasarımıyla moda dünyasından tam not aldı. Şehir ve doğa motiflerinin gizemli kombini, saat modelinin sarı altın tonlarındaki kasasında, çelik bileziğinde ve deri kayışında gözler önüne seriliyor. Altın bileziğin yanı sıra doğal tonların buluştuğu değiştirilebilir deri kayışı sayesinde şehrin yoğun temposuna rağmen Versace stiliyle günün her saatinde göz kamaştırmaya hazır olun.
Faik Sönmez İle Bahar Göz Alıcı
Faik Sönmez yeni sezona; denizin, güneşin ve tropik esintilerin tonlarıyla dolu 3 ana temayla giriyor; mavinin her tonu, zamansız renkler siyah ve beyaz, tropik esinti… Bu sezon; değişik kültürlerin karması dokunuşlar, farklı toprakların duygularını yaşatarak koleksiyona yumuşak ve sıcak bir duygu katıyor.
Dolce & Gabbana’dan Özel Koleksiyon: Pied De Poule
Pied de poule temasının zamansız cazibesi, giysi ve aksesuarları etkiliyor. 50'li yıllardan esinlenen siyah beyaz optik desen, ciddi biçimli ve kontrast geometrili gözlükler ile eşleşerek Dolce&Gabbana hazir giyim koleksiyonu ile gözlükler arasındaki bağlantı halkasını oluşturuyor.
Brooks Brothers Kadını İçin Şık Tasarımlar
Ekose, flannel, tüvit gibi geleneksel kumaşların yeni dikim tarzıyla buluştuğu Brooks Brothers Kadın 2017 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu’nda ceket, etek ve pantalonlar zarif ve feminen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Elbiseler Viktoryan dönemin romantizmini yansıtan çiçek desenleriyle zenginleşiyor. Koleksiyonun gözde parçaları arasında yer alan küçük siyah elbise farklı örgü dokularıyla öne çıkarken, baharın vazgeçilmezi süveterler sezonu canlı renkleriyle selamlıyor.
Parker Kadınlar İçin Tasarladı
Dünyanın en değerli varlığı kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sunulan Parker Sonnet Contort Mor Cisele’in inci kaplamalı gövdesi ve sağladığı pürüzsüz yazı imkanı göz kamaştıracak. Gelenek ve özgünlük ile kombine edilmesinin yanı sıra kusursuz kaliteyi sağlamak için el işçiliğiyle hazırlanmış Sonnet serisi sevdikleriniz için en zarif hediye alternatifini sunuyor.
Parker Sonnet Contort Mor Cisele - 1.200 TL
Konforlu Şıklığın Adresi Polaris
Polaris, ilkbahar ve yaz sezonuna konfor, rahatlık ve şıklık katacak yeni koleksiyonunu kadınların beğenisine sunuyor. Şıklığın yanı sıra konforun ön planda olduğu koleksiyonda yer alan sivri burunlu rengarenk stilettolar, baharın vazgeçilmezi olan babet ve espadriller, payet ışıltısı ile transparan ve dantel detaylar koleksiyonun başrolleri arasında yer alıyor. Renklerde ise yazın vazgeçilmezi beyaz, bej, turuncu, pembe, yeşil, mavi, sarı ve metalik tonlar ön plana çıkıyor.
POLARİS - 99 TL
POLARİS 69,99 TL
Viko By Panasonic İle İstanbul’u Evine Taşı
İstanbul, yolu düşen herkesi kendine bağlayan, görkemli ve sihirli bir hazine. İstanbul’un güzellikleri ise VİKO by Panasonic’in Carre Cities serisindeki elektrik anahtarı ve prizlerde. Serinin en dikkat çekici tasarımları arasında Kız Kulesi, Galata Kulesi, Ortaköy Camii ve İstiklal Caddesi gibi şehrin simgeleşmiş yapıları ve alanları geliyor. Karre Cities serisinin renkli ve nostaljik çizgileri ile evler İstanbul’un kendine özgü ruhunu taşıyor.
İlham Veren Taşlar, En Özel Dokuyla Buluşuyor
Silk and Cashmere’in beş yıl önce keşfettiği ve yıllardır olduğu gibi bu sezonun da açılışını yaptığı ‘Yaz Kaşmiri’ tasarımları, İlkbahar-Yaz sezonunda değerli taşların renklerinden ilham alıyor. Silk and Cashmere’in bahar aylarına özel olarak üretilen yaz kaşmiri ürünleriyle yeni sezonda da hep sizinle. Vücut ısınızı olması gerektiği dengede tutan yaz kaşmiri ürünleri, bu sezon doğal taş renklerinin size hissettirdiği duygulardan ilhamla tasarlandı.
Tory Burch’den Yeni İkon Çanta: T Satchel
İddialı ve şık koleksiyonlarıyla her sezon kadınların gözdesi olan Tory Burch’ün yeni ikon çantası T Satchel; şık tasarımı, abartısız çekiciliği ve çok amaçlı kullanımıyla dikkat çekiyor. Tory Burch’ün klasik formunu yumuşak deri ve “ton sur ton” detaylarıyla yeniden yorumlayan T Satchel, elde ya da ayarlanabilir omuz askısıyla taşınabiliyor. Siyah, mavi, camel, yeşil, krem ve mercan kırmızısı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan çantayı renkli eşarplar ile kişiselleştirerek şıklığını daha da arttırabilirsiniz.
Tory Burch T Satchel
Yeni Nesil Tatli: Danissimo
Danone “yeni nesil” tatlı olarak konumlandırdığı yeni ürünü “Danissimo”yla, pazara iddialı bir giriş yaptı. İpeksi kıvamı ile şaşırtıcı lezzetleri bir araya getiren bu yepyeni gurme lezzet; ‘Çikolata Parçacıklı’, ‘Kırmızı Meyveler’, ‘Karamel&İncir’, ‘Elma&Kivi’ ve ‘Sadece Tatlı’, olmak üzere birbirinden lezzetli, beş farklı çeşidiyle diğer tatlıları kıskandırmaya aday!
Moda Kabuk Değiştirdi
Birkaç sezondur küçük ayrıntılarda gizlenen işleme trendi, Home Store koleksiyonunda, modern ve canlı duruşuyla hayat buldu. Nostaljinin estetik duruşunu çiçek trendiyle yorumlayan Home Store, moda tarihinin gizemli şifrelerinin siluetini belirledi. Yıllardır kıyafetlerin bir köşesine kıvrılmış uyumakta olan işlemeler, bu sezon kabuklarından çıkarak sokaklarda nostalji rüzgarı estiriyor.
Home Store - 239 TL
Doğal Motiflerin Şehir Silüetine Dokunuş Mevsimi Versace V- Race
Versace V-RACE saat modeli, markanın klasik ve modern çizgileri harmanladığı tasarımıyla moda dünyasından tam not aldı. Şehir ve doğa motiflerinin gizemli kombini, saat modelinin sarı altın tonlarındaki kasasında, çelik bileziğinde ve deri kayışında gözler önüne seriliyor. Altın bileziğin yanı sıra doğal tonların buluştuğu değiştirilebilir deri kayışı sayesinde şehrin yoğun temposuna rağmen Versace stiliyle günün her saatinde göz kamaştırmaya hazır olun.
VERSACE V RACE - 8.390TL
Faik Sönmez İle Bahar Göz Alıcı
Faik Sönmez yeni sezona; denizin, güneşin ve tropik esintilerin tonlarıyla dolu 3 ana temayla giriyor; mavinin her tonu, zamansız renkler siyah ve beyaz, tropik esinti… Bu sezon; değişik kültürlerin karması dokunuşlar, farklı toprakların duygularını yaşatarak koleksiyona yumuşak ve sıcak bir duygu katıyor.
Dolce & Gabbana’dan Özel Koleksiyon: Pied De Poule
Pied de poule temasının zamansız cazibesi, giysi ve aksesuarları etkiliyor. 50'li yıllardan esinlenen siyah beyaz optik desen, ciddi biçimli ve kontrast geometrili gözlükler ile eşleşerek Dolce&Gabbana hazir giyim koleksiyonu ile gözlükler arasındaki bağlantı halkasını oluşturuyor.
DOLCE&GABBANA PIED DE POULE - 1.700 TL
Benzer Haberler
İki Dev İsim Güçlerini Birleştirdi: ‘Arzu Sabancı For Koton’Cemiyet hayatının en şık ve en tarz isimlerinden biri olan Arzu..
Kayra’dan Romantik ve Etkileyici Bir KoleksiyonÖzgün tasarımlarıyla, stil sahibi kadınların vazgeçilmez markas..
T-shirtte Yeni Trend: "We Should All Be Feminists"Yeni sezonda slogan baskılı t-shirtlerin oldukça popüler olacağ..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.