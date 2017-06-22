Sezonun Gizli Trendi
2017 yaz sezonunda kırmızıların, pembelerin, sarıların ve yeşillerin ‘trend’ renkler olduğunu biliyoruz. Ancak modası hiç geçmeyecek renklerin de bu sezon ‘ben de varım’ dediğini de göz ardı edemeyiz.
İşte o renklerden birisi: mor.
Emilio Pucci
Mor renk, her ilkbahar-yaz sezonunda olduğu gibi 2017 ilkbahar-yaz sezonunda da birçok markanın koleksiyonunda yer alan renklerden birisi oldu. Özellikle Balenciaga ve Pree gibi markaların podyumunda boy gösteren mor rengi, sizin de kıyafet dolabınızın gizli sezon rengi olabilir. İşte mor rengi gardırobunuza ekleyerek yaz kombinlerinize farklı bir hava katmanıza yardımcı olacak tasarımlar…
Mor renk terlikler
Terlik modası bu yaz sezonunda sokakları adeta esir aldı. Her renk ve her model terliklerin popüler olduğu bu sezon mor renk terlikler bizim favorimiz!
Mark Jacobs 725 TL
Mor renk elbise
Elbise trendi bu sezon revaçta! Mor renk elbise trendine en çok yakışan renklerden birisi, bizden söylemesi.
Mor renk aksesuarlar
İster beyaz ister mavi isterseniz de sarı ve pembe renklerde kombinler oluşturdunuz diyelim. Ayakkabı ya da çantanızı mor renk tercih ederek hem renkli hem de farklı bir görüntüye kavuşabiliriz. Tek dikkat etmeniz gereken işin içine göz yoracak 3. ve 4. Renkleri dâhil etmemeniz…
Jimmy Choo 4.275 TL
Silk and Cashmere 219 TL
Mark Cross 6,825.00 TL
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