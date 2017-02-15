Sezonun Hit Parçası: Balıkçı Yaka Trikolar
Çünkü 2017 kışı balıkçı yaka trikoların yıldızının parladığı ve yakaların her daim yukarıya kaldırıldığı bir sezon oluyor. Özellikle ünlü moda haftalarının ardı ardına sıralandığı şu günlerde, sokak modasında en çok gördüğümüz tarzlardan birisi olan kat kat giyinme trendi, en güzel balıkçı yaka trikolar ile anlam buluyor.
İşte sokak stilinde balıkçı yaka trikoların kullanıldığı en güzel kombinler…
Balıkçı yaka trikoların üzerine giyeceğiniz her şey, altınızdaki balıkçı yaka sayesinde daha cool ve daha iddialı bir görüntüye ulaşacaktır. Balıkçı yakanın sokak modasındaki en iddialı tavrı üzerine atılan bir deri ceket ya da nubuk deri bir uzun palto ile elde edilir. Ayrıca midi boy uzun etekler ve bol balıkçı yaka triko kazakların birlikteliği ise en cool ve rahat kombinlerden birisi olarak sokak modasını adeta abluka altına almış durumda.
Benzer Haberler
French Twist Saç Modeli Nasıl Yapılır?Diyelim ki önemli bir davete katılmanız gerekiyor ve pratik ama..
Dünyada Gezilmesi Gereken Moda MüzeleriModa, başı başına hayatımıza hâkim bir kavram. Giyimin, kıyafet..
Giyilebilir Teknoloji; ‘’Data Dress’’H&M Group’un sahibi olduğu dijital moda evi Ivyrevel ile Google..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.