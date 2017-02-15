Sezonun Hit Parçası: Balıkçı Yaka Trikolar

Çünkü 2017 kışı balıkçı yaka trikoların yıldızının parladığı ve yakaların her daim yukarıya kaldırıldığı bir sezon oluyor. Özellikle ünlü moda haftalarının ardı ardına sıralandığı şu günlerde, sokak modasında en çok gördüğümüz tarzlardan birisi olan kat kat giyinme trendi, en güzel balıkçı yaka trikolar ile anlam buluyor.



İşte sokak stilinde balıkçı yaka trikoların kullanıldığı en güzel kombinler…



Balıkçı yaka trikoların üzerine giyeceğiniz her şey, altınızdaki balıkçı yaka sayesinde daha cool ve daha iddialı bir görüntüye ulaşacaktır. Balıkçı yakanın sokak modasındaki en iddialı tavrı üzerine atılan bir deri ceket ya da nubuk deri bir uzun palto ile elde edilir. Ayrıca midi boy uzun etekler ve bol balıkçı yaka triko kazakların birlikteliği ise en cool ve rahat kombinlerden birisi olarak sokak modasını adeta abluka altına almış durumda.

