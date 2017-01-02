Sezonun Kürk Paleti

Herkese yeniden merhaba.



Biliyorum bu yazının “Haftanın Instagram Stilleri” yazısı olmasını bekliyordunuz. Kim derdi ki soğuk hava şartları bu bölümü de etkileyecek ama etkiledi bir şekilde. Geçtiğimiz hafta kapitone şişme mont ve kar botu içermeyen bir stil göremediğimiz için bundan sonra “Haftanın Instagram Stilleri” yazısını bir hafta ara ile yazmaya dolayısı ile sizlere daha iddialı ve kompleks stiller sunmaya karar verdim. Bu yeni karar da bana, her zaman yazmamı istediğiniz konuları ele alma fırsatı tanıdı ve ben de en çok sorulan yapay kürklerden ve peluşlardan başlamak istedim.



Havaların, “yaz” diye bir mevsim olduğunu unuttururcasına soğumasıyla beraber ellerimiz ister istemez bizi sıcak tutacağını düşündüğümüz parçalara kaymaya başladı. Bu parçaların başını ise vegan kürkler ve yumuşacık peluşlar çekiyor. Kullanması ekstra özen isteyen bu dokuları muhafazakar sokak stillerinde kullanırken bir tık fazla dikkat etmekte fayda var.Eğer acemi bir kürk kullanıcısı iseniz bu gösterişli dokuyu kullanmaya az doz kürk ile başlayabilirsiniz. Yakada, manşetlerde veya aksesuarlarda bir tutam kürk olması sizin bu dokuya alışmanızı sağlayacaktır.Kürk kullanmaya yeni başlıyorsanız ve kocaman kürk yakalı bir paltoya yatırım yapmak istemiyorsanız bütçenizi zorlamayacak kürk etolleri deneyebilirsiniz. Alacağınız etolün, paltonuzun yakasının kesimi ile mükemmel bir şekilde örtüşmesine ve paltonuza aitmiş gibi görünmesine dikkat etmeniz yeterli olacaktır.2016-17 Sonbahar/Kış defilelerinde favori şovlarımdan biri de Blumarine şovuydu. Koleksiyonda kürk dokusu, kemer tokalarından ultra uzun paltolara kadar neredeyse her görünümde kendine yer buldu. Bu tarz bir kemeri ulaşılabilir hazır giyim mağazalarında bulmakta zorlanırsanız tuhafiyeciden alacağınız bir parça kürk ve gardırobunuzdaki metal tokalı eski bir kemer ile kendi Blumarine kemerinizi de yapabilirsiniz.Ve gelelim kürkün en iddialı ve görkemli versiyonu olan kürk paltolara. Bu tarz paltolarda renk seçimi yaparken siyah ve kahverengi yerine soft renkler tercih edebilirsiniz. Böylece tüylü doku ile ihtişamı sağlarken açık renk ile görünümünüze bir parça masumiyet eklemiş olursunuz.Blumarine koleksiyonunda görüldüğü gibi kahverengi kürk palto ile yeni şöhret olmuş Türkan Şoray imajı çizerken pastel renkli kürkler ile daha sofistike görünmek mümkün.Sağ alttaki görüntü muhafazakar bir kadının kürk paltoyu nasıl kullanması gerektiğine dair en iyi örneklerden biri. Kürk paltonun neden olduğu yüksek feminenlik yok gibi makyaj ile dengelenmiş. Seçilen vintage esintili denim pantolon, kürkün de vintage gibi durmasını sağlamış.Sivri topuklu ayakkabı ve kürk ikilisi sokak stilinde iddia limitini aşan bir görüntüye neden olurken sneaker’lar, genç ve spor bir tarza sahip olmanızı sağlıyor. Sneaker giymek istemiyorsanız seçiminizi sivri burunlu maskülen botlardan yana kullanabilirsiniz.1-Kürk Ceket: TRENDYOL, KUPONLINE 180,00 TL 119,99 TL2-Denim Pantolon: BERSHKA 99,95 TL3-Ayakkabı: ZARA 89,95 TL4-Tişört: ZARA 19,95 TL5-Çanta: MANGO 79,99 TL 39,99 TLBu kış Karl Lagerfeld, 50 yılı aşkın süredir kreatif direktörlüğünü yaptığı Fendi için birbirinden farklı desenlerde kürk paltolar tasarlayarak kürk trendine yeni bir soluk getirdi. Sanırım bundan sonraki sezonlarda bu renkli ve desenli kürklerden daha çok göreceğiz.Twist’in yüksek doz feminenlik içeren çiçekli kürkünü giyilebilir bir kulvara çekmek için resmi bir tavrı olan, son düğmesine kadar iliklenmiş beyaz gömlekten yardım alabilirsiniz. Bol, kısa paçalı pantolon ile peluş kabanın önünü açarak üst bedenin olduğundan geniş görünmesini engellemek de mümkün.1-Peluş Kaban: TWIST 499,00 TL 404,00 TL2-Oversize Beyaz Gömlek: ZARA 89,95 TL3-Bol Pantolon: ZARA 119,95 TL4-Bot: ZARA 199,95 TLŞimdilik benden bu kadar. Haftaya pazartesi “Haftanın Instagram Stilleri” yazısını yazacağım. Ondan sonraki pazartesi günü için bu yazıya benzer olarak yazmamı istediğiniz konular varsa aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yine en çok istek alan konulara öncelik vereceğim. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Sevgiler…