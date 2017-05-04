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Sezonun ‘Must Have’ Çantaları

Sezonun ‘Must Have’ Çantaları

Yeni bir sezona merhaba dediğimiz şu günlerde yazın enerjisine ve renkli dünyasına yakışır dizayn edilen vitrinler yeni sezonun renkli geçeceğini göstermekte.


Kıyafetlerde ve aksesuarlarda güneşin sıcaklığını ve enerjisini hissedeceğimiz renkli parçaların ön plana çıktığı bu sezonda kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından birisi olan çanta dünyasında nelerin trend olduğunu merak ediyor musunuz? İşte birbirinden iddialı ve farklı tarzda tasarlanan sezonun en trend çanta modelleri…

Trend alarmı: Hasır Çantalar
Bu sezon çanta modelleri arasında bir model var ki neredeyse her markanın vitrininde gözümüze çarpmakta. Hasır çantalar sezonun en sevilen ve en çok tercih edilen çantalarından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yalnızca plajda değil artık sokak stilinde de sıkça göreceğimiz bu çantalar özellikle pötikareli parçalarla, canlı renklerle, daha sade ve günlük kombinlerle uyum sağlıyor.
 

Yargıcı-189,90 TL
Yargıcı 189,90 TL

Metal Tokalar
Hem şık hem trend hem de klasik! Hepsini bir arada toplamak için tercihiniz metal tokalardan yana olmalı. Özellikle ele geçirilip bilekten tutmanıza yarayan iri metal halkalar bu sezonun en favori çanta modelleri arasında, bizden söylemesi.
 
Mango-159,99TL
Mango 159,99TL
 
Grafik Desenliler
Desen modasının en cömert hali ile vitrinleri süslediği yeni sezonda kıyafetlerde olduğu gibi çanta modellerinde de çizgili ve zigzag şeklinde grafik desenlerin ön plana çıktığını görüyoruz.
 
Adl-129,90 TL
ADL 129,90 TL


Üç Boyutlu Askılar
Dünyaca ünlü markalardan birisi olan Fendi’nin yarattığı bu çanta askısı ile tasarlanmış çantalar, kısa sürede moda dünyasının en trend çanta modellerinden birisi oldu. Üzerinde üç boyutlu çiçek ve kelebekler olan modellerin dışında, rengârenk desenli askılar da sokak modasının ön plana çıkan trendleri arasında yer alıyor.
 
Zara-299.00-Tl
Zara 299 TL


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