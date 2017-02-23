Sezonun ‘Must Have’ Listesi: Bordo Renk

Hem iddialı hem de romantizmi bir araya harmanlayan bordo renk, sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alırken, siz de yeni sezonda bordonun büyüsüne kapılmaya ne dersiniz?



Sezonun en trend renklerinden birisi olan bordo renk, kendisini en iyi aksesuarlarda ifade edebiliyor. Bordo renk bir çanta da bu sezon dolabınıza eklemeniz gereken ‘must have’ parçalardan ilki.Sneaker çılgınlığı moda dünyasını sarıp sarmalamaya devam ederken, bordo rengin el attığı parçalardan birisi de sneaker modelleri oldu. Peki bordo renk bir sneaker ayakkabıyı ayakkabı stokunuza dâhil etmek için daha ne bekliyorsunuz?Midi etek modası sezonu kasıp kavururken elbet ki sezonun en trend renklerinden birisi olan bordo etkisini bu parçaya da bulaştıracak.İpucu: Bordo renk parçalarla yaptığınız kombinleri altın renkte aksesuarlar ile tamamlayarak hem şık hem de monotonluktan uzak bir görüntüye imza atabilirsiniz.