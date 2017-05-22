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Sezonun ‘Must Have’ Parçası

Sezonun ‘Must Have’ Parçası

‘Pembe gönlüm sende’ lafını bol bol dedirtecek kadar pembe rengin trend olduğu bir yaz sezonuna merhaba demek üzereyiz.

Kıyafetlerden aksesuarlara, ayakkabılardan makyaj ürünlerine kadar pembenin bin bir tonunu gördüğümüz yeni sezon koleksiyonlarından da anlıyoruz ki pembe her yerde! Peki, sezonun en iddialı renklerinden birisi olan pembenin en tatlı halini görmeye hazır mısınız? İşte ‘must have’ listenizde bir numaraya kadar yükselecek tam bir tatlılık abidesi: pembe sneaker.

Fenty x Puma koleksiyonunun başlattığı pembe sneaker trendi; diğer tüm markalara da sıçramış durumda. Pastel tonlardan metalik dokunuşlara; işte sezonun en trend pembe sneakerlar modelleri…

New Balance’s Mesh Sneakers for J. Crew
New Balance ve J. Crew, hem spor hem de tatlı bir görüntü için güçlerini birleştirdi. Pembe sneaker modelleri arasında ön plana çıkan New Balance’s Mesh Sneakers for J. Crew, size spor-glam bir şıklık sunuyor.
 

moda stil

The Reebok Classic x Local Heroes NPC II
Çok abartılı olmayan fakat farklı görüntüleri de sevenler için ideal bir tercih.
 
moda stil


Rihanna’s Fenty x Puma Bow Satin Sneakers
Puma markasının bu sneaker modeli herhalde sezonun en iddialı pembe sneaker modellerinden birisi.
 
moda stil


Golden Goose Deluxe Brand Slide Hi-Top Sneakers
Eğer pembe renk ve metalik renklerin birleşiminden hoşlanıyorsanız Golden Goose sneakerlara göz atabilirsiniz.
 
moda stil

Prada’s Multicolor Flower-Embellished Trainers
Bu markanın sneaker modeli siyah jean ve denim ceketler ile muhteşem gözüküyor.
 
moda stil


 
 


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Yorumlar (2)

semra çınar
09:14, 12 Mayıs 2017 Cuma
bayıldım bayıldımmm bayıldımmmm
Hilal
10:24, 11 Mayıs 2017 Perşembe
bayıldım bi de link konsa nerden alabiliriz diye biz uğraşmasak ne güzel olurdu
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