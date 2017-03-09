Sezonun ‘Must Have’ Trendi: Natürel Renk Tasarımlar

2017 İlkbahar-yaz sezonunda, moda dünyasını uzun bir süredir etkisi altına alan ‘doğallık’ trendi yine ön sıralarda yerini almış görünüyor. Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergiledikleri ünlü moda haftalarında da sıkça gördüğümüz natürel renkli tasarımlar, yeni sezonda kıyafet dolaplarınızın olmazsa olmaz parçalarından birisi olmaya aday. Peki ‘must have’ parçalar listesine eklemeniz gereken natürel renkli tasarımların hangileri bu sezon en popüler oacak?



Diana Kotb

Elena Perminova

Esprit



Diana Kotb



İşte natürel renk tasarım rehberi…*Toprak tonlarında fırfırlı ve volanlı bir üst ile natürel renk trendini en iyi ve en pratik şekilde sokak modasına yansıtabilirsiniz. Sezonun trend görüntülerinden birisi olan fırfır ve volan detayları, toprak tonlarında seçtiğiniz bir tasarımda daha da ön plana çıkacaktır, bunu unutmayın. Üstelik deri bir pantolon ya da tayt kullanmayı seviyorsanız, toprak tonlarında bir üst ile dengeli bir şıklık yaratabilirsiniz.* Yineseçtiğiniz bir çanta sizin kurtarıcınız olmaya aday! İster spor bir kombinle isterseniz de şık bir gece davetinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz natürel renkli çantalar, her renk ile uyumlu olması sayesinde kıyafet dolaplarının olmazsa olmazı.takılar sizin için sönük ve iddiasız görünebilir fakat şık bir davet ya da ofis kombinlerinin en iyi tamamlayıcılarından birisi doğal renklerde seçilen aksesuarlardır.