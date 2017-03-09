Sezonun Star Parçası: Hasır Çantalar
Yeni sezonun moda trendleri, son günlerde ardı ardına düzenlenen ve moda dünyasının yakından takip ettiği moda haftaları ile görücüye çıkmış durumda. İşte o trendlerden birisi: hasır çantalar.
Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını tanıttıkları defilelerinde gördüğümüz ve sokak modasında da ünlü isimler tarafından tercih edilmeye başlanan hasır çantalar, özellikle yaklaşan yaz sezonu için ideal seçimlerden birisi olabilir. Doğru kullanıldığında tarzınıza farklı bir hava katacak olan hasır çantalar, sıcak havalarda sizi stil sahibi bir gösterecek kilit parçalardan birisidir.
Farklı renklerde ve farklı modellerde üretilen hasır çantalar, sokak modasına yön veren ünlü isimler tarafından örnek teşkil edecek uygulamalar ile kombinlenerek bize de ilham kaynağı olmuş durumda. Bu kombinlere göz attığımızda genelde beyaz- uzun elbiseler ile birlikte açık renkte ve yazlık havada çanta modellerini tercih etmesi, koyu renklerde bir kombin tercih edenlerin ise daha koyu tonlara yönelmesinin doğru olduğunu görebiliriz.
Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını tanıttıkları defilelerinde gördüğümüz ve sokak modasında da ünlü isimler tarafından tercih edilmeye başlanan hasır çantalar, özellikle yaklaşan yaz sezonu için ideal seçimlerden birisi olabilir. Doğru kullanıldığında tarzınıza farklı bir hava katacak olan hasır çantalar, sıcak havalarda sizi stil sahibi bir gösterecek kilit parçalardan birisidir.
Farklı renklerde ve farklı modellerde üretilen hasır çantalar, sokak modasına yön veren ünlü isimler tarafından örnek teşkil edecek uygulamalar ile kombinlenerek bize de ilham kaynağı olmuş durumda. Bu kombinlere göz attığımızda genelde beyaz- uzun elbiseler ile birlikte açık renkte ve yazlık havada çanta modellerini tercih etmesi, koyu renklerde bir kombin tercih edenlerin ise daha koyu tonlara yönelmesinin doğru olduğunu görebiliriz.
Dolce & Gabbana
Mark Cross
Mango 139,99TL
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