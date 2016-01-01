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Sezonun Yenisi: Chanel Derby Ayakkabılar

Sezonun Yenisi: Chanel Derby Ayakkabılar

Chanel'in 2016-2017 Cruise koleksiyonuyla birlikte adını duyuran Derby ayakkabılar, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Sezonun en popüler parçası olmaya aday ayakkabıların tanıtımı, ilk olarak Chanel 2016-2017 Cruise koleksiyonunun sunulduğu Küba’da gerçekleştirildi. Tanıtımıyla birlikte herkes tarafından çok beğenilen Derby ayakkabıların pembe, gümüş ve metal olmak üzere 3 rengi bulunuyor.
 

chanel derby

Şimdiden moda dünyasındaki önemli isimlerin favorilerinden biri olan bu ayakkabılar, maskülen görüntüsüyle gönülleri fethediyor.
 
chanel derby

Ayrıca Derby ayakkabıların arkası açık modeli de koleksiyonda bulunuyor.
 
chanel derby

Cool görünümüyle oldukça beğenilen ayakkabılar için, Chanel'in marka elçisi olan Caroline de Maigret de kendi stil ve kombinleriyle ayakkabılar için bir tanıtım videosu çekti. 
 

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