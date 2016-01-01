Sezonun Yenisi: Chanel Derby Ayakkabılar

Sezonun en popüler parçası olmaya aday ayakkabıların tanıtımı, ilk olarak Chanel 2016-2017 Cruise koleksiyonunun sunulduğu Küba’da gerçekleştirildi. Tanıtımıyla birlikte herkes tarafından çok beğenilen Derby ayakkabıların pembe, gümüş ve metal olmak üzere 3 rengi bulunuyor.



Şimdiden moda dünyasındaki önemli isimlerin favorilerinden biri olan bu ayakkabılar, maskülen görüntüsüyle gönülleri fethediyor.Ayrıcaayakkabıların arkası açık modeli de koleksiyonda bulunuyor.Cool görünümüyle oldukça beğenilen ayakkabılar için,'in marka elçisi olan Caroline de Maigret de kendive kombinleriyle ayakkabılar için bir tanıtım videosu çekti.