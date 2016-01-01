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Sezonun Yenisi: Maskülen Takımlar

Sezonun Yenisi: Maskülen Takımlar

Özellikle erkeksi giyim tarzına verilen isim olan maskülen tarz, artık kadınlar için de vazgeçilmez oldu.

Maskülen görünüme sahip olan takım elbiseler de sezonda sıklıkla karşımıza çıkan, yeni sezonun en önemli trendi durumunda.
 

maskülen

 
Fransa’da ortaya çıkan maskülen tarz kısa bir süre içinde tüm dünyaya hızla yayılmış vaziyette. Özellikle moda dergilerinde ve defilelerde, ünlü marka ve isimlerde, sokak stilinin yıldızlarında karşımıza çıkmasıyla maskülen takımların yükselişi hızlı ve sağlam oldu. Modanın kalbinin attığı Fransa’dan yayılan bu trend, artık günümüzde her yerde kolaylıkla bulunup uygulanabilecek bir stil haline dönüştü.
 
maskülen

Dar, kalıplı, rahatsızlık veren etek ve elbiselere şıklığı ve cool görünümüyle iyi bir alternatif olan maskülen takımlar, yerine göre kravat veya benzeri aksesuarlarla da imza bir stil için vazgeçilmez konumda.
 
maskülen
 
Birçok ünlü ulaşılabilir ve lüks markaların, modanın cinsiyet ayrımı yapmadığını vurgularcasına maskülen tarzı hızla benimsemesi de işimizi kolaylaştıran noktalardan. Ralph Lauren, Carolina Herrera, Max Mara, Giorgio Armani, Zara, Mango vb. markalar; maskülen tarzın ve maskülen takımların sıkı takipçilerinden.
 
maskülen

Maskülen takım giyimini, topuklu ayakkabılarla şık bir şekilde kombinleyen isimler olduğu gibi bu tarzı şık ve rahat oxford ayakkabılar ile de kullanabilirsiniz.
 
http://www.sayende.net/yeni-trend-maskulen-tarz/
 
http://www.sayende.net/yeni-trend-maskulen-tarz/

 
 

 

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