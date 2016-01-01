Sezonun Yükselişte Olan Etek Trendleri

Kısa bir süredir de yükselişte olan etek modelleri, birçok markada karşımıza çıkar oldu. Tarzına göre şık veya spor bir coolluk içinde olacağınız etekler; kombinlerde başrol oynayıp sağlam bir stil için ihtiyacınız olan tek şey olacak.



İşte sezonun öne çıkan en trend etek modelleri…



Düz Kesim Etekler



Düz kesimdeki etekler, en çok yumuşacık dokusuyla trikolar ve penyelerde karşımıza çıkıyor. Sokak stilinin vazgeçilmezleri olan bu parçalar, günlük yaşamda oldukça kolay kombinlenebiliyor. Özellikle spor ayakkabılarla bir araya geldiğinde ortaya harika bir sokak stili kombini çıkıyor.

Ofiste, sokakta, bazen davetlerde tercihini sadelik ve rahatlıktan yana kullananlar da bu düz kesim eteklerden faydalanabilir. Bilek hizasında biten bu etekler, spor ayakkabıların yanında cool bot modelleriyle de oldukça tarz duruyor.



Pilise Çağı

Geçen sezondan beri çıkışını sürdüren pilise etekleri, her renk ve boyda bulmak mümkün. Zara, Mango vb. mağazalarda da kolaylıkla bulabileceğiniz pilise etekler; kadife, süet, deri ve metalik kumaşlarla da bizlerle.



Denimsiz Olmaz!

Her sezonun demirbaş trendi denimler, eteklerde de ön plana çıkıyor. Sportif bir şıklık için ilk aders olan denim eteklerde, rahatlık da her zaman zirvede…

O Bir Klasik: Kloş Etekler

En sevilen ve artık bir klasik haline gelen kloş etekler, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinin vazgeçilmezi. İster kısa ceketlerle ister trençkotlarla kombinleyebileceğiniz kloş eteklerle, şıklık kaçınılmaz!







