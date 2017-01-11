Sıcak Bir Kış İçin Pardösü Modelleri

2004 yılından beri modaya yön veren Zühre’nin sonbahar kış koleksiyonuna bu yıl yenilikçi çizgiler ile yorumlanan sıcacık modelleri katıyor. Zühre, 2017 yılında da her zevke uygun birbirinden şık modelleriyle sonbahar - kış sezonuna yeni bir soluk getiriyor.



Zühre’nin sonbahar kış koleksiyonunda zorlayıcı hava koşullarına uygun kalın, su geçirmeyen, keçeden yapılmış her mevsimin vazgeçilmezi olan pardesü modelleri öne çıkıyor. Pardesülerde bu yıl da robalı ve altı kloş etekli modeller trend olma özelliğini koruyor.



Zühre’nin her yaşa uygun geniş ürün yelpazesi içinde düğmeli ve fermuarlı seçenekleri ile siyah, haki, bordo, lacivert gibi baskın renkler dikkat çekiyor. Fermuarlı modeller pratik, konforlu ve modern bir görünüm sunarken, düğmeli modeller klasik pardesü keyfini yaşatıyor.Stil sahibi bayanların kış gardırobunun değişmez parçası olan panço tipi kabanlar ve belden kuşaklı keçe modeller ise sezonun iddialı parçaları olarak kışın zorlayıcı iklimini yumuşatıyor. Zühre’nin pardesü ve kabanlarını uzun çizmelerle, uzun etekler, sıcak tutacak kumaş ve kot pantolonlarla kombinleyerek klasik veya spor şık bir görünüm elde edebilirsiniz.Detaylı bilgi ve tüm model seçenekleri için www.zuhre.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.