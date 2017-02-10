Sıcak, Hafif, Yumuşak; Angora

Tavşan türlerinin yün bakımından en değerlisi olan Ankara tavşanından elde edilen yüne, angora adı veriliyor. Angora lifleri, tavşanın tüylerinin taranması veya kırkılması yoluyla elde ediliyor. Ağırlıklı olarak tekstil sanayisinde kullanılan angorada, pazar durumuna ve sanayinin taleplerine göre yılda ortalama 4-5 kırkım yapılıyor. Her bir tavşandan tarama veya kırkım işlemi sonucunda yaklaşık 200-400 gram lif elde ediliyor. Ayrıca yazın elde edilen yünler, sonbahar ve kış mevsimlerinde elde edilenlere göre de 3 kat daha düşük oluyor.



Elde edilen yün birkaç gün havalandırıldıktan sonra lif uzunluğu, temizlik ve keçeleşme durumuna göre sınıflara ayrılıyor. Yünün parlaklık durumu, özgül ağırlığı, yumuşaklığı, kılın uzunluğu, çapı ve kirlilik oranı yünün değerini belirleyen belli başlı noktalardan. Ayrıca angora, nemsiz ve güvesiz bir yerde uzun yıllar da saklanabiliyor.Angora, oldukça hafif ve yüksek ısı tutma özelliği ile biliniyor. Olağanüstü bir kayganlık ve ince liflere sahip olduğu için de daha çok yün ile karıştırılarak kullanılır. Yumuşak, parlak, sıcak ve soğuğu geçirgenliğinin azlığı sebebiyle ticari değeri yüksek olan angora; güneş ışınlarından olumsuz etkilenir ve kimyasal reaktiflere karşı da hassastır. Ayrıca yünleri kaynar su ile temas ettiğinde özelliğini kaybedeceği için yıkama ve temizleme işlemleri özenle yapılmalıdır.Tekstil sektöründe elbiselik kumaş, bebek giysisi, eldiven, fötr şapka ve örgü ipliği olarak kullanılan angora; vücutta alerjik reaksiyon oluşturmaz. Kılların iç kısmı medullalı olduğu için angora yününden olan giysiler vücudun hava almasını engellemez. Bu sebeple angora, koyunyününden 7 - 8 kat daha fazla ısı vermesine karşın, vücutta asla terlemeye neden olmaz.Bütün özellikleri hassas ciltlere uygun olması sebebiyle angora, çocuk giyimde de sıklıkla kullanılıyor. Bunun dışında şapka, kumaş, kazak, battaniye, atkı, şal, eldiven, saç bantı, iç giyim vb. birçok kategoride de angora bulabilir; bu konforu siz de yaşayabilirsiniz.Angora yünü, güçlü elektromanyetik özelliği sebebiyle özellikle romatizmal hastalıklarda, siyatik ve eklem ağrılarında, böbrek rahatsızlıklarında fizik tedavisi amacıyla giyilen termal iç giysilerin yapımında da kullanılıyor.