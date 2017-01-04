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Şık Görünümün Anahtar Parçaları

Şık Görünümün Anahtar Parçaları

Moda ve trendler zamanla değişir ancak şık stiliniz, klâs duruşunuz bir ömür sizinle kalır. Peki, ömürlük şık ve klâs bir stil nasıl olur? Yazıdaki önerileri tarzınıza uyguladıktan sonra çok kolay… 

İşe daha uzun, maxi diyebileceğimiz palto veya trençkotlar tercih ederek başlayabilirsiniz. Tabi boyunuzla doğru orantılı uzunluklar seçmeye özen göstermelisiniz.
 

şık klas stil

Stillerin en asil tamamlayıcı aksesuarları, saatler şüphesiz... Şık ve her kullanıma uygun bir kol saatinizin olması, işinizi kolaylaştıracak.
 
şık klas stil

 
Artık dar, skinny pantolonlardan vazgeçin. Yüksek bel ve bol pantolonlar, boy friend veya mom jeanlerden destek alın.
 
şık klas stil

Sivri uçlu ayakkabılar ister düz ister topuklu olsun, havanızı bir anda değiştirecek; klâs görünümüzün altını çizecek…
 
şık klas stil

Baştan ayağa siyah veya siyah ağırlığındaki bordo, kahve veya gri giyinerek de sağlam bir stil elde edebilirsiniz.
 
şık klas stil

Etek veya elbise tercihlerinizi, midi veya maxi boy parçalardan yana kullanabilirsiniz.
 
şık klas stil

Çantayı omuza takma devri artık bitti. Victoria Beckham’ın öncülük ettiği akımla beraber omuz çantaları dahil artık hepsi elde!
 
şık klas stil

Şık ve klas stilin diğer yardımcıları ise büyük gözlükler ve hava durumuna göre şık eldivenler kullanmaktır.
 
şık klas stil

Aksesuarda ise yine aşırıya kaçmadan minimalist takılar kullanmalısınız.
 
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Saç ve makyaj da tabii ki her daim doğallıktan yana olmalı!
 



 
 
 
 
 
 
 


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