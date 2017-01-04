Şık Görünümün Anahtar Parçaları

İşe daha uzun, maxi diyebileceğimiz palto veya trençkotlar tercih ederek başlayabilirsiniz. Tabi boyunuzla doğru orantılı uzunluklar seçmeye özen göstermelisiniz.



Stillerin en asil tamamlayıcı aksesuarları, saatler şüphesiz... Şık ve her kullanıma uygun bir kol saatinizin olması, işinizi kolaylaştıracak.Artık dar, skinny pantolonlardan vazgeçin. Yüksek bel ve bol pantolonlar, boy friend veya mom jeanlerden destek alın.Sivri uçlu ayakkabılar ister düz ister topuklu olsun, havanızı bir anda değiştirecek; klâs görünümüzün altını çizecek…Baştan ayağa siyah veya siyah ağırlığındaki bordo, kahve veya gri giyinerek de sağlam bir stil elde edebilirsiniz.Etek veya elbise tercihlerinizi, midi veya maxi boy parçalardan yana kullanabilirsiniz.Çantayı omuza takma devri artık bitti. Victoria Beckham’ın öncülük ettiği akımla beraber omuz çantaları dahil artık hepsi elde!Şık ve klas stilin diğer yardımcıları ise büyük gözlükler ve hava durumuna göre şık eldivenler kullanmaktır.Aksesuarda ise yine aşırıya kaçmadan minimalist takılar kullanmalısınız.Saç ve makyaj da tabii ki her daim doğallıktan yana olmalı!