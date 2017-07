Şık ve Asil Duruş; Sheikha Mozah

Eğitim ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra tüm dünyanın yakından izlediği stili ile konuğumuz; Sheikha Mozah…



Bugün 57 yaşında olan Katar Prensesi Sheikha Mozah, henüz 18 yaşında Hamad bin Halife es-Sani ile evlenerek kraliyet ailesi ile tanışıyor. Evliliği ile hayatında yepyeni bir döneme giren Mozah, aynı zamanda Katar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olup alanındaki çalışmalarını da bir yandan yürütmeye devam ediyor. Arap dünyasının alışık olmadığı bir kadın portresi çizerek de aktif bir şekilde çeşitli çalışmalarda bulunup projelerde yer alıyor. Eğitimi her şeyden üstün tutan Sheikha Mozah; Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı’nın başkanlığı yanı sıra Katar Eğitim Vakfı Genel Başkanlığı, UNESCO Özel Temsilciliği, Yüce Eğitim Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Arap Demokrasi Vakfı Genel Başkanlığı gibi birçok görevleri de üstleniyor. Öyle ki Forbes tarafından “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesine dahi girmeyi başarıyor.Eğitimin yanında kadınların sosyal hayatta rol almasını da destekleyen Sheikha Mozah’ın dikkatleri çektiği bir diğer konu ise şüphesiz şık ve asil stili oluyor. Vanity Fair dergisinin en stil sahibi kadınlar listesine adını yazdıran Mozah, katıldığı her davette, gittiği her yerde ne giydiği merak edilen sayılı kadınlardan birisi. İkon olarak gösterilen ve stilinden asla sapmayan Sheikha Mozah, kıyafetleri sadece taşımıyor aynı zamanda üzerindeki her bir parça ile adeta bütünleşiyor. Abartısız ama iddialı, onun stilini anlatan en yalın ifade olacaktır şüphesiz. Genelde uzun boyunun kaldırabileceği elbiseleri tercih eden Mozah, kombinlerini omuzlarına alacağı bir ceket, rol çalmayan aksesuar ve çanta ile tamamlıyor. Sadece boynu göründüğü için elbiselerinin formu ve yaka detayı genel olarak buna özel hazırlanıyor. Stilinin en önemli detayı bonesi ise kendisinden sonra birçok kadına da ilham oldu. Bonesi mutlaka kıyafeti ile uyumlu oluyor ve onu bazen şık küpeleri bazen de başına iliştirdiği zarif broşlarla tamamlıyor.İçinde yaşadığı ve bulunduğu kültür, renkli ve gösterişe, ihtişama yatkın olsa da o bunu ne renk seçimlerinde ne de aksesuar kullanımında gösteriyor. Resmi ziyaretlerde bulunduğu ülkelerde bile o yerin geleneksel kıyafetlerini taklit etmiyor. Ufak bir detayla bulunduğu yeri stiline katıyor. Yani Sheikha Mozah’ta her şey olması gerektiği gibi ve dozunda. Stiline baktığınızda herhangi bir parça için ne fazla ne eksik diyemezsiniz. Mükemmel dengeyi bularak taşıdığı hiçbir parçanın ön plana çıkmasına izin vermiyor. Dünyaca ünlü moda devlerinin kıyafetlerine de dolabında yer veren Sheikha Mozah; Dior, Valentino ve Chanel başta olmak üzere birçok ünlü markaya ait kıyafetleri, kendi stiline özel olarak düzenleyip öyle giyiyor.