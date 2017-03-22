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Şıklığınızla Geceye Damga Vurabilirsiniz

Şıklığınızla Geceye Damga Vurabilirsiniz

Her gelin adayı, nişan ya da kına gecesinde şıklığı ile geceye damga vurmak ister. Giyeceği bu özel elbise gelinlikten önce bir ön prova gibidir sanki. Ünlü markaların 2017 abiye koleksiyonları ile gecenin en şık ismi olmak hiç de zor değil...

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