Şıklığınızla Geceye Damga Vurabilirsiniz
Her gelin adayı, nişan ya da kına gecesinde şıklığı ile geceye damga vurmak ister. Giyeceği bu özel elbise gelinlikten önce bir ön prova gibidir sanki. Ünlü markaların 2017 abiye koleksiyonları ile gecenin en şık ismi olmak hiç de zor değil...
Muslima Wear
Ashi Studio
Bukra
Barrus
Bukra
Nurbanu Kural
Red Carpet
Sefa Merve
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