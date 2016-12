Sılk And Cashmere’den Kaşmir Bakım Tüyoları

Kaşmir dünyada Çin, Moğolistan başta olmak üzere pek az sayıda ülkede, yüksek ve serin yaylalarda yaşayan nadide kaşmir keçilerinin yılın sadece 3 ayında ve en soğuk dönemlerde Kaşmir keçilerinin bu aşırı soğuk iklim koşulundan korunmalarını sağlamak amacı ile oluşan, asıl yünlerinin altındaki ikinci ipeksi yumuşacık yüne verilen addır.



Kaşmir keçisi güçlü ve çevik bir keçidir. Dağlarda ve yüksek kesimlerde yaşar ve çok az yer. Dümdüz burunları ve alınları vardır. Kış, tabiat şartları zorlaştıkça ve mevsim uzadıkça kaşmir keçilerinin kaşmir tüyleri daha parlak ve sağlıklı olur. Kaşmir keçilerinin boyun altından karınlarına kadar olan bölgede oluşan bu ipeksi tabaka; özel taraklar ile toplanır, ölü kıllar ayıklanır ve yöresel sularda yıkanır. Koyu kahveden beyaza kadar uzanan doğal renklerine göre ayırım yapılır ve 49 ayrı işlemden geçirilerek kaşmir, bir kazağa ya da kumaşa dönüşür. Kaşmir, dünyada sadece belirli bölgelerde üretildiğinden kaşmir keçileri Avrupa’da da yetiştirilmek istenmiştir. 19. yy başlarında İskoçya’ya bir dişi ve bir erkek kaşmir keçisi getiriliyor. Fakat bu keçilerin yaşadığı yörenin doğal şartları nedeni ile kendilerinden beklenen yüksek ve kabul edilebilir kaşmir yününü veremiyorlar. Dünyanın en nadide, en değerli ipliği kabul edilen kaşmir, yüzyıllardır tahtını bırakacağı bir başka iplik bulamamış; tüm zamanlarda ve kültürlerde en değerli giysi olmuş, prestij ve kalite ile özdeşleşmiştir.



Tüm ürünlerimizde yıkama ve bakım talimatı ile birlikte ürünlerimiz hakkında açıklayıcı bilgiler içeren etiketler bulunmaktadır. Bu etiketler genellikle yaka içinde bulunan Silk and Cashmere etiketine, fiyat etiketi ile bağlıdır. Müşterilerimizin kaşmir bakımında kesinlikle özenli olmaları beklenir. Ürünlerimiz kuru temizleme önerilen ürünler dışında kesinlikle elde, özel yıkama şampuanı ile yıkanmalı, asla asılmamalı, sıkılmamalı ve makinede yıkanmamalıdır. Elde (30 derecede) ılık suda yıkanmalıdır. Ürünü koymadan önce şampuan suda köpürtülür ve bekletmeden yıkanır. Hafifçe çitilenerek bol su ile durulanır. Kesinlikle düz bir zeminde, tercihen temiz bir havlu üzerine yayarak kurutulur. Yapay ısıtıcıda kurutulmaz. Direkt güneş ışığı ya da yapay ışıktan korunmalıdır. Kaşmirde ilk kullanım aylarında biraz tüylenme normal ve kabul edilebilir. Çünkü uzun kaşmir fiberleri bir süre sonra hafif topaklar oluşturur. Asıl kaşmir müşterisi bunu çok iyi bilir. Zamanla bu istenmeyen tüyler dökülür ve fazla bir tüylenme beklenmez. Hafif tüyler, tüy alma makinesi ile alınabilir.Kaşmir keçisi yetiştirilmek üzere İç Moğolistan ve Çin dışında başka yere götürüldüğünde, kaşmir üretmeyi bırakıp normal keçiye dönüşmektedir.Gramla satıldığı ve evladiyelik bir ürün olduğu için kaşmire ‘yumuşak altın’ da denir.Silk and Cashmere, bir tanesi Birleşmiş Milletler olmak üzere ulusal ve uluslararası 12 kez ‘girişimcilik ve başarılı marka’ ödülleri almıştır.Kaşmir ham maddesinden bitmiş ürüne giden yolda 49 ayrı işlem vardır.Moğolistan olduğu için üretimimiz orada yapılmakta.• Uzunluk, yumuşaklık ve kalite açısından en makbul kaşmir İç Moğolistan’daki keçilerde bulunur.•Silk and Cashmere sadece İç Moğolistan keçisinin kaşmirini ve sadece boyun, karın ve enseden çıkan en yumuşak kısmınıkullanmaktadır.•İnsan saçı 50 mikron kalınlığındadır. Kaşmir ise 16 mikron, yaklaşık 1/3 kalınlığındadır.•Kaşmir normal yünden 8 kat daha ince ve 20 kat daha yumuşaktır.• Kaşmir ilk kez Hindistan’ın Kaşmir bölgesinde dokunduğu için o yörenin adını almıştır.• Bir saf kaşmir kazak için bir kaşmir keçisinin 3 yıllık kaşmir üretimi gereklidir.• Tenimiz neden kaşmiri sever?Kaşmir elyafının helezoni yapısı, vücut ısısını dış ısıyla sürekli regule ederek tenimizi en çok istediği sıcaklıkta tutar.