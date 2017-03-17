Şimdi Misel Teknolojisi gülsha Tam Gül Suyu İle Buluştu

Fransa’nın önde gelen kozmetik uzmanlarıyla çalışan markanın ürünleri, başta Türkiye olmak üzere ABD, Çin, Hong Kong ve Singapur’da 700’ün üzerinde satış noktasında bulunuyor.



Şimdi % 100 gül suyu içeriği ile, gülsha Sakinleştirici Tam Gül Misel Suyu makyaj temizliğini keyfe dönüştürüyor. Hassas misel teknolojisi ve sakinleştirici tam gül suyu baz alınarak hazırlanmış ayrıcalıklı formül cildin nemini yok etmeden, tek adımda tüm kir ve makyaj kalıntılarını temizler. Yerine gül suyunun tazeliğini, yumuşaklığını ve pürüzsüz aydınlığını bırakır.



Durulama gerektirmez. Paraben, alkol, SLS, mineral yağ, renklendirici ve parfüm içermez. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Tüm cilt tiplerine uygundur.





