Sinemalarda Bu Hafta

Dönerse Senindir

Her yaptığı ile büyük ilgi gören Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen ile yepyeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Dönerse Senindir, hayatının aşkını geri kazanmaya çalışan Mehmet'in hikâyesini bizlere aktarıyor. Mehmet'in Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne ile iş birliği yapması, filme süprizler getiriyor.

Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen’ın yanında filmde Uraz Kaygılaroğlu, Serhat Özcan ve Burak Sevinç gibi isimler de yer alıyor.



Gizli Güzellik

New York'ta başarılı bir reklamcı olan Howard’ın sakin hayatı, büyük bir trajedi ile değişir. İçine kapanan ve kendini etrafından soyutlayan Howard’a arkadaşları ulaşmaya çalışır ve bunun için benzersiz bir yola başvururlar…



Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley, Naomie Harris gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Gizli Güzellik; her şeye rağmen yaşamın taşıdığı değeri bizlere gösteriyor.



Kar Topu Savaşları!



Yönetmenliğini Jean-François Pouliot ve François Brisson ikilisinin üstlendiği filmde, 11 yaşlarındaki Luke ve Sophie’nin kartopu savaşı konu ediliyor. Luke ve Sophie iki ayrı grubun liderleri olurlar ve savaş başlar. Tatil sonuna kadar kaleyi kim ele geçirirse kazanan taraf o olacaktır. Çocuklar arasındaki rekabet kış boyunca giderek büyür ve eğlence ile başlayan savaş giderek kızışmaya başlar…



Florence

Efsane isim Meryl Streep'in başrolünde olduğu filmde, 1868 – 1944 yılları arasında yaşamış Florence Foster Jenkins'in gerçek hayat hikâyesi anlatılıyor. Filmde Streep’e Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.



Çok zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins, müzik salonu sahibi ve müziğe büyük bir tutkuyla bağlı biridir. Aileden kalan mirasın da verdiği güvenle opera şarkıcısı olmaya kalkışır ama unuttuğu bir şey vardır. Çünkü Jenkins'in ne güzel bir sesi ne de nota bilgisi vardır…



Meçhul Kız

Mesleğinde yükselme aşkıyla dolu, çalışkan, genç bir pratisyen olan Jenny, bir akşam kapısını çalan kapıyı açmaz ve ertesi gün kapısında polisleri bulur. Polisler, akşam en son evinin kapısını çalan genç bir kızın nehir kenarında ölü bulunduğunu söyler. Jenny’nin çok önem verdiği kariyer endişesinin yerini artık tek bir şey alır; o da meçhul kızın kim olduğunu öğrenmek…



Filmin başrollerinde Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka Minnella, Christelle Cornil, Olivier Gourmet ve Pierre Sumkay yer alıyor.