Sinemalarda Bu Hafta

Nasıl Yani

Samsun’da yaşayan Tahir, Osman ve Taci adında üç kardeşin hikâyesinin anlatıldığı filmde, bu üç kardeş bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen haberle şok olurlar. Çünkü kardeşler Leonardo Da Vinci 'nin 6. nesilden akrabaları olduğunu öğrenirler. Üstelik Da Vinci'nin dünyaca ünlü olan Mona Lisa adlı tablosu da Çarşamba'da yaşayan ve uzun süredir görüşmedikleri dedelerine miras olarak kalmıştır. Dedelerinden tabloyu almanın yolunu bulmak için plan kurmaya başlarlar ancak işler sandıkları kadar kolay olmayacaktır...



Oyuncu kadrosunda Burak Kut, Yakup Yavru, Aykut Elmas, Uğur Can Akgül, Halil İbrahim Göker gibi isimlerin yer aldığı filmi; Ayhan Özen yönetiyor.



Çin Seddi

Matt Damon, Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing, Numan Acar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu film; dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikâyesini konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ise günümüzün başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou üstleniyor.



Aşıklar Şehri

Hayatlarında bir yol bulmaya çalışan Sebastian ve Mia, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir günde tanışır. Sanat tutkunu olan bu ikili, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerler.

Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ise ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak ve onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacak...



Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Amiée Conn, Terry Walters ve Thom Shelton’ın başrollerinde olduğu filmin yönetmen ve senaristliğini Damien Chazelle yapıyor.



Ben, Daniel Blake

New Castle’da yaşayan marangoz Daniel Blake, sağlık durumu nedeniyle çalışamaz duruma gelir. Sistemin çarpıklığı nedeniyle devlet yardımı da alamaz ve iş aramak zorunda kalır. Daniel bu zorlu süreçte bir anne ve onun çocuklarıyla dostluk kurar; boğucu bürokrasiyle mücadele eden ve iki çocuğuna tek başına bakan genç Katie ile yoldaş olur…

Paul Laverty'nin senaryosunu yazdığı ve Ken Loach'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Dave Johns ve Hayley Squires paylaşıyor.



Aşık

Genç Veysel'in Aşık Veysel olma hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Asi, Aşka Sürgün, Kurşun Yarası gibi dizilerin senaristlerinden Bilal Babaoğlu oturuyor. Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu'nun da rol aldığı filmin başrollerinde ise Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal, Uğur Aslan, Hülya Şen ve Ahmet Bilgin yer alıyor.



