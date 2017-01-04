sinemalarda bu hafta

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Çalgı Çengi İkimiz, bu hafta bekleyenleriyle buluşuyor. Düğün Dernek serisi ve birlikte yaptıkları diziler ile isimlerini duyuran Ahmet Kural ve Murat Cemcir ise filmin başrollerinde.Filmde, 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan'ın hem tehlikeli hem eğlenceli yolculukları devam ettiriliyor. Bu kez sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a, bunun için bir şart sunuluyor… Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenilen bu komik ikilinin başına hiç tahmin etmedikleri olaylar gelecek…Filmin oyuncu kadrosunda Kural ve Cemcir’in yanı sıra; Ayhan Taş, Rasim Öztekin, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ahmet Gülhan, Tuna Orhan ve Cahit Gök de bulunuyor.Arthur Brennan, yaşadığı bir trajedi sonrası Japonya'daki Fuji Dağı’nda gizemli bir ormana doğru yolculuğa çıkar. Bir girenin bir daha kolay kolay çıkamadığı ve bir noktadan sonra geriye dönüşün olmadığı bu orman; Arthur’un ormana girdikten kısa bir süre sonra burada yapayalnız olmadığını fark etmesiyle hareketlenir. Ormanda Takumi Nakamura isminde yolunu kaybetmiş bir adamla karşılaşır ve iki adam esrarengiz ormanda yaşamın özünü kavrayarak hayata bir kez daha bağlanır...Filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Ken Watanabe ve Naomi Watts bulunuyor.Yönetmenliğini Sean Ellis’in yaptığı film, SS generali Reinhard Heydrich'e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid'i konu alıp tarihi gerçeklere dayanıyor. Filmde Hitler'in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken, bir yandan da sürgündeki Çekoslavakyalı askerlerin açık hedefi haline geliyor.Filmin oyuncu kadrosunda Jamie Dornan, Cillian Murphy, Charlotte Le Bon ve Harry Lloyd bulunuyor.Luke Harling ile Anatoly Kucherena'nın yazdığı iki farklı kitaptan yola çıkan Snowden'ın senaryosunu, Kieran Fitzgerald ile Oliver Stone kaleme aldı.Film, Amerikan istihbarat tarihinin en büyük güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak bilinen Edward J. Snowden’ın hikayesini bizlere sunuyor.Edward Snowden, Amerikan hükümetinin güvenliği öne sürerek e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstelerine ve hatta bilgisayar kamerasına kadar erişebildiğini öğrenir. İnternetin sınırsız dünyasında hükümetler için gizli hesap diye bir şeyin olmadığını ve bütün bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını 2013 yılında tüm dünyaya duyurduğu gün, “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini” ilan edilirken bir yandan da büyük bir kahramana dönüşür.3 Oscar ödülü bulunan yönetmen Oliver Stone'un yönettiği filmde, Snowden'ı Joseph Gordon-Levitt canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicholas Cage, Zachary Quinto, Tom Wilkinson gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.