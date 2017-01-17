Sinemalarda Bu Hafta

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Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı beklenen filmde, Demirer iki ayrı kişi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek gibi isimler de bulunuyor.



Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı film, bir Ege kasabasında yaşayan Zafer ve annesi Döndü’nün hikâyesini aktarıyor. Oğlunun evlenmemesine üzülen bir anne ve mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in hayatı, seyircisini bol bol güldürmeyi vaadediyor!



ABD Başkanı Kennedy’nin öldürülmesi ve sonrasında First Lady Jackie… Bir taraftan tüm dünyanın gözleri önünde yaşadığı travmayı atlatmaya çalışacak, bir taraftan da kocasının tarihi mirasını yaşatıp çocukları için doğru bir duruş sergilemek zorunda kalacak…Güzeller güzeli Natalie Portman'ın Jackie’yi canlandırdığı film, yarın vizyona giriyor!Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi Moana, kendini kanıtlamak isteyen bir kâşifin, atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cesurca çıktığı bir görevi anlatıyor.Senaryosunu Jared Bush’ın yazdığı film, 20 Ocak’ta vizyonda!Hüseyin Emre Konyalı'nın yönettiği film ile çocukların gözdesi çizgi film kahramanı bir kez daha beyaz perdede!Senaryosunu Ayşe Şule Bilgiç’in yazdığı, müziğini Kıraç’ın yaptığı film; Pepee’nin, dedesinin laboratuvarında ürettiği teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolmasını anlatıyor. Pepee acaba başına gelen onca işten sıyrılıp evine geri dönebilecek midir? Sorunun cevabı, yarın vizyone girecek olan filmde minik izleyicilerini bekliyor!Doğduğu gün babası tarafından terk edilmiş ve annesi tarafından büyütülmüş genç bir kız Kayla’nın hayatı, babasının ansızın ortaya çıkmasıyla değişir. Yabancı bir şehirde babasıyla yaşamaya çalışan Kayla, okulda gizemli hareketleri olan Meriç ile tanışınca hayatı hareketlenir.İkilinin sırlarla dolu hikâyesi, Büşra Küçük'ün yazdığı çok satan ve internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan kitabından uyarlama. Filmin başrollerinde ise başarılı genç oyuncularımızdan Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu bulunuyor.