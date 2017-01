Sinemalarda Bu Hafta

Aksiyon filmi bekleyenler için Vin Diesel'in Yeni Nesil Ajan serisine dönüş yaptığı bu film, iyi bir alternatif olabilir. Durdurulması imkânsız bir silahı ele geçirme savaşının anlatıldığı filmde; yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden tehlikeli bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.Filmin oyuncu kadrosunda iseVin Diesel, Samuel L. Jackson, Ruby Rose, Nina Dobrev, Donnie Yen, Toni Collette, Tony Jaa ve Rory McCann bulunuyor.Gerilim filmine gitmek isteyenler için ise bu hafta vizyonda İçeride var! Film, New England’ta yaşayan çocuk psikologu Mary Portman'ın bir kış günü fırtınada geçen hikayesini konu ediniyor. Fransa, Amerika ve Kanada ortak yapımı olan filmin başrollerinde; Naomi Watts ve Gizli Dünya filmi ile dikkatleri çeken yetenekli çocuk oyuncu Jacob Tremblay bulunuyor.Çocuklarınızı götüreceğiniz macera dolu bir çizgi film arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Maceraperest Nicky, tıpkı babası gibi kahraman bir ejderha avcısı olmak ister. Ülkelerine musallat olan son ejderhayı seneler önce babasının öldürdüğünü bilen Nicky; bir gün ejderhanın geri dönebileceği uyarısıyla babası ile yollara düşer. Bu yolda Nicky ve yarasa arkadaşı Eddie’nin maceraları izleyenleri çok heycanlandıracak!Bir Ayrılık ve Geçmiş gibi filmlerde kamerasını hayatını içerisine konumlandırmayı başaran Asghar Farhadi, Satıcı’nın hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstleniyor. Filmde, tiyatroda sergileyecekleri yeni oyunlarının arefesinde taşınmak zorunda kalan çiftin, trajik bir olaya yaklaşımları anlatılıyor.Filmin oyuncu kadrosunda Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Mina Sadati ve Farid Sajjadi Hosseini bulunuyor.Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Mucize gibi filmleriyle sinemada kendine yer açan Mahsun Kırmızıgül, şimdi de yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Vezir Parmağı ile seyirci karşısına çıkıyor.3 kıtaya yayılan farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanları bir arada tutan Osmanlı İmparatorluğu, son zamanlarda bitmeyen savaşlarına yeni bir tanesini daha eklemek üzeredir. İmparatorluğun her yanından eli silah tutan erkekler askere alınır. Toprakların 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktır…25 Ocak’ta vizyona gire filmin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Yasemin Yalçın, Ece Uslu, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Peker Açıkalın, Selim Bayraktar, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Suna Selen, Defne Yalnız ve Cezmi Baskın yer alıyor.