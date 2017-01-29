Sinemalarda Bu Hafta

Tüylü Kaçak

Çocuklarınız için haftanın en uygun filmi şüphesiz Tüylü Kaçak. Ozzy adındaki sevimli ev köpeğinin maceralarını anlatan filmde, Ozzy’nin yaşadığı ailenin Japonya tatiline gitmesiyle olaylar başlıyor. Çünkü Ozzy'nin emanet edildiği lüks barınak, aslında sahipleri yokken hayvanları acımasızca satan bir çeteye aittir... Senaryosunu Juan Ramón Ruiz de Somavía'nın yazdığı İspanya yapımı film tam bir komedi-aile animasyonu olarak biliniyor…



Senarist ve yönetmenliğini Kenneth Lonergan'ın yaptığı filmin başrollerinde Casey Affleck ve Michelle Williams bulunuyor. Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dramın anlatıldığı film, yapayalnız ve asabi biri olan Lee’nin bir gün abisinin ölüm haberini alması ve doğup büyüdüğü kasabaya dönmesiyle başlıyor. Abisinin tüm mal varlığını ve yeğeninin velayetini kendisine bıraktığını öğrenen Lee’nin hayatı, eski karısının da olaylara dahil olmasıyla içinden çıkılmaz bir hâl alıyor…İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Murat Boz, Yılmaz Vural ve Mahmut Tuncer gibi ünlü isimlerin seslendirmelerini yaptığı Fırıldak Ailesinde; ailenin kötülerin kötüsü Tarumar ile olan hikayeleri anlatılıyor.Korku filmi bekleyenlerin yardımına, başrollerinde Alex Roe, Aimee Teegarden, Vincent D'Onofrio, Laura Wiggins ve Johnny Galecki’nin oynadığı Halka 3 filmi yetişiyor.Modern korku klasiklerini devam ettiren filmde genç bir kadının; izleyen kişinin izledikten 7 gün sonra öldüreceğini söyleyen gizemli bir videoyu izlemesi ve devamında gelişen olaylar anlatılıyor.5 yaşındaki Hintli bir çocuğun, ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalması ve o uyurken trenin yola çıkması sonucu çocuğun uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulması konu ediliyor. Çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilip sevgiyle büyütülür ancak gerçek ailesini bulma isteği onda giderek bir saplantıya dönüşür…Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Corey Stoll ve Rachel Taylor’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Altın; Endonezya ormanlarında altın arayışına giren bir grup girişimciyi anlatıyor.Stephen Gaghan’ın yönetmenliğini yaptığı film, gerçek olaylardan esinlenilenilerek yapılmış. Filmde Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan madencilikte tecrübeli Kenny Wells'i canlandırıyor…