Sinemalarda Bu Hafta

John Wick 2

Aksiyon sevenlerin beklediği film John Wick, 2014’ten sonra şimdi de devam filmi ile vizyona giriyor.

Birinci filmde intikam duygusuyla hareket eden John Wick, emekli olmuş ve işlerden uzak bir hayata başlamıştır. Fakat Wick emekliliğine ara vermek zorunda kalmış ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulmuştur…



Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, John Leguizamo ve Peter Stormare’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu film, 10 Şubat’ta vizyonda!



Oldukça sakin bir hayat yaşayan Batman’ın hayatı, yardımcıları Robin ve Batgirl'ün ortaya çıkmasıyla değişir.Ekip birbirine tam olarak alışamadan Joker'in hain bir planla Gotham'ı tehdit ettiğini öğrenirler. Buna karşılık birlik olmak zorunda kalan ekipte Batman'ın artık sadece kendinden değil, evlat edindiği oğlundan da sorumlu olması işleri zorlaştırır...Başarılı animasyon filmi hem sizin hem de çocuklarınızın güzel vakit geçirmesini sğalayacak gibi görünüyor.Yönetmenliğini ve senaristliğini Alpgiray M. Uğurlu'nun yaptığı Enkaz, depremi konu ediyor.Gerilim türü filmde deprem sonrası enkaz altında gözlerini açan Nisa’nın hikayesi konu ediliyor. Film; enkaz altında üstündeki küçük delikten gördüğü gökyüzü ile yaşama bağlanan Nisa, aynı gökyüzü altında paralel olarak devam eden hikâyede tek başına doğaya adapte olmayan Barış’ı ve her gün video günlük tutarak Nisa’nın hikâyesindeki ipuçlarını açığa çıkarmasını anlatıyor. Filmin başrollerini Akasya Asıltürkmen ve Berke Üzrek paylaşıyor.Dan Kwan ve Daniel Scheinert'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mary Elizabeth Winstead, Paul Dano ve Daniel Radcliffe bulunuyor.Issız bir adada tek başına olan Hank’ın evine dönebilmek için hala umudu vardır. Bir gün kıyaya vuran bir ceset her şeyi değiştirir ve Hank ölümden kaçmak için son şansı olduğunu fark eder…