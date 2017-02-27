Sinemalarda Bu Hafta

Reis

2017’nin en merakla beklenen filmlerinden biri olan Reis, Adnan Menderes'in idamı ile başlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini konu ediniyor. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı filmde Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı canlandırıyor. Müziklerinin Yücel Arzen'e emanet edildiği film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğinden itibaren konuyu ele alarak onun gözünden bir dönemin hikayesini anlatmayı amaçlıyor.



Ferzan Özpetek'in aynı isimli kitabından beyaz perdeye taşıdığı İstanbul Kırmızısı, İstanbul'a yeni gelen Orhan'ı ve onun çevresinde dönen hikayeleri konu alıyor.Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Cemre Ebuzziya, Şerif Sezer ve Reha Özcan gibi usta isimlerin kadrosunda bulunduğu film;uzun zamandır yurt dışında yaşayan yazar-editör Orhan Şahin’in ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın ilk kitabı üzerinde çalışmak için İstanbul'a gelmesiyle başlıyor. Deniz, şaşalı zenginliğinin son günlerini yaşayan ailesiyle birlikte, karışık insan ilişkileri ve farklı arkadaşları ile daha ilk günden Orhan’ın kafasını karıştırır.Filmin hem yönetmenliğini hem senaristliğini hem de yapımcılığını Ferzan Özpetek yapıyor.John Lee Hancock'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Michael Keaton, Laura Dern, Linda Cardellini, Nick Offerman ve Patrick Wilson bulunuyor. Film, ünlü fast food zincirinin kurucusu Ray Kroc'un hikâyesini aktarıyor.Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Fırat Albayram, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Ceyda Kasabalı, Osman Alkaş, Murat Eken ve Yetkin Dikinciler’den oluşan zengin kadrosu ile dikkatleri çeken film; seyirciye romantik ve eğlenceli bir gençlik filmi sunuyor.Senaristliğini ve yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı Biz Size Döneriz, bir insanın iş görüşmeleri dahil hayatında kaç kez "Biz size döneriz." cevabını ve bunun gibi birçok sorunun cevabını arıyor.Yönetmenliğini James Mangold'un yaptığı Logan, Hugh Jackman'ın son kez hayat verdiği Wolverine/Logan'ın genç bir mutantı sonucunda ne olursa olsun korumaya çalışmasını anlatıyor. Logan'ın önem verdiği tek şey hasta olan Profesör X'i Meksika sınırında saklamaktı fakat Logan'ın dünyadan ve kendi efsanesinden saklanma çabası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir Mutant'ın gelişiyle sona erer.