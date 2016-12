Sıra Makyajınızı Pişirmekte!

Şaşırmayın, çünkü dünyaca ünlü yıldızların her zaman pürüzsüz görünen ciltlerinin sırrı işte bu teknik! Işıklı ortamlarda bile ten makyajları her zaman porselen görünümünde olan ve makyajları asla bozulmayan ünlü isimlerin tekniğini keşfe çıkıyoruz: Make-up baking yani pişirme yöntemi.



Baking Nedir?

Makyajı pişirmek diye Türkçeleştirebileceğimiz ‘Baking’ yöntemini denemeden önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. Baking yöntemi, kısaca pudra yoluyla yüzdeki makyajın pişirilmesi ve günün her anında sabit kalması anlamına geliyor.



‘Baking’ yöntemi için ilk adım; fondöten ya da kapatıcı gibi ten ürünlerini uygulandıktan sonra yüzünüzde ön plana çıkmasını istediğiniz bölgeleri bol pudrayla sabitlemek. Pudra uygulamasından sonra yaklaşık 10 dakika kadar bekleyerek, 10 dakika sonunda yüzünüzdeki fazla pudrayı temiz bir fırça yardımıyla süpürmek. Bu işlemden sonra geriye kalan, porselen gibi pürüzsüz bir cilt olacaktır.Fondöten ya da kapatıcıdan sonra yüzünüze sürdüğünüz bolca pudra, ten makyajının cilt ısısıyla ciltte pişmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda pudra, cilt ve fondöteni vücut ısısında tutarak iyice sabitleyecek ve porselen görünümünde bir makyaj elde etmenizi sağlayacaktır.‘Baking’ yöntemi günlük makyaj için önerilen bir yöntem değildir. Bu sebeple bu yöntemi daha özel gün ve geceler uygulamanızı öneriyoruz.