BB, CC derken sıra şimdi de DD kremlerde! Kadınların son zamanlarda en sevdiği ve en çok kullandığı ürünlerden birisi olan ve fondötenin pabucunu adeta dama attıran BB ve CC kremler, hafif yapıları ile çok sevilince ünlü makyaj markaları bu ürünleri geliştirerek daha profesyonel bir ürün haline getirdi. Adına da tahmin etmesi hiç de zor olmadığı gibi DD krem dedi. Peki, son zamanlarda adını duymaya başladığımız DD kremlerin farkı nedir?



DD kremler aslında biraz BB Krem biraz da CC kremin birleşimi diyebiliriz. Daily Defense yani DD kremleri diğer ürün gruplarından ayıran en büyük farkı ise anti-aging etkisi içermesi.



Cilt tonunu eşitlemeyi, hızlı bir makyaj için en iyi görüntüyü sunmayı ve kusurları en aza indirgemeyi amaçlayan DD kremler ister orta isterseniz yoğun kapatıcılık özelliği ile iki farklı yapıda satışa sunuluyor. Hafif yapıda olmasına rağmen kusurları muazzam bir şekilde kapatan DD kremler, ünlü markaların en yeni ürünlerinden birisi olarak raflardaki yerini almaya başladı bile. DD kremlerin bir diğer önemli özelliği de içeriğinde güneş koruma faktörü içermesi. Ayrıca hem akneleri kontrol altına alıyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor.



DD kremi yüzünüze uygularken ister makyaj süngeri isterseniz de fırça kullanarak yüzünüze eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ayrıca hızlı bir uygulama yapacaksanız sadece parmaklarınızı kullanarak da yapabilirsiniz.

